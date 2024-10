Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time

Su Rai1 nella serata di ieri, domenica 6 ottobre 2024, lo speciale Cento, condotta da Carlo Conti per celebrare la nascita della radio e del Servizio Pubblico ha ottenuto 3.078.000 spettatori con il 19,2%. Su Canale5 La Rosa della Vendetta ha conquistato 2.278.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 728.000 spettatori (3.7%) e 9-1-1: Lone Star 779.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 dopo un presentazione di 12 minuti (1.093.000 – 5.6%), Le Iene incolla davanti al video 1.291.000 spettatori con il 9.7% (Cosa vi siete persi: 498.000 – 12.7%). Su Rai3 PresaDiretta segna 582.000 spettatori pari al 3%, nella presentazione in onda dalle 20:36 alle 21:26, e 968.000 spettatori pari al 5.3% (Più della durata di 11 minuti: 603.000 – 3.9%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 529.000 spettatori (3.9%). Su La7 Il Momento di Uccidere raggiunge 349.000 spettatori e il 2.2%. Su Tv8 Spiderman – Far From Home ottiene 343.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove dopo una presentazione (1.033.000 – 5.6%), il debutto stagionale di Che Tempo Che Fa – dalle 20:32 alle 22:18 -raduna 1.790.000 spettatori, con il 9.3%, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22:22 alle 0.34 – segna 998.000 con l’8% (L’importante è finire: 359.000 – 6.7%). Sul 20 The Bourne Identity fa sintonizzare 552.000 spettatori (3.2%). Su Rai4 Operation Napoleon è scelto da 278.000 spettatori (1.6%). Su Iris Baloon: il vento della libertà è seguito da 169.000 spettatori pari all’1%. Su RaiMovie Adam sigla 185.000 spettatori (1%).