Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Nella serata di ieri, mercoledì 9 ottobre 2024, su Rai1 Il Principe di Roma ha interessato 1.994.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Canale5 – dalle 21:37 alle 0.43 – Io Canto Generation conquista 2.458.000 spettatori con uno share del 18.1% (ultimo segmento di 5 minuti: 928.000 – 18.2%). Su Rai2 The Good Doctor intrattiene 762.000 spettatori pari al 4.2%.

Su Italia1 la serie FBI: Most Wanted incolla davanti al video 845.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Chi l’ha visto? segna 1.612.000 spettatori e il 10.3% (presentazione di 16 minuti: 1.033.000 – 5%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 784.000 spettatori (5.9%). Su La7 il debutto della nuova edizione di Una Giornata Particolare raggiunge 1.199.000 spettatori e il 7.3%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 533.000 spettatori con il 2.9%, nel primo episodio in prima tv free, e 387.000 spettatori con il 3.4%, nel secondo episodio in replica. Sul Nove Pelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana raduna 276.000 spettatori (1.7%). Sul 20 Death Race fa sintonizzare 427.000 spettatori (2.4%).

Su Rai4 I Fiumi di Porpora è scelto da 116.000 spettatori (0.6%). Su Iris Full Metal Jacket è seguito da 378.000 spettatori pari al 2.2%. Su Rai Premium Ballando… Tutti in Pista segna 134.000 spettatori (0.7%), Ballando con le Stelle raccoglie 182.000 spettatori con l’1.9%. Su La5 Temptation Island raccoglie 212.000 spettatori con l’1.8%. Su Real Time Matrimonio a Prima Vista sigla 558.000 spettatori (3%).

