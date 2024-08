Ascolti tv, chi ha vinto in tutte le fasce di ieri?

Ogni giorno in tv tanti programmi si sfidano tra di loro a colpi di audience: non c’è solo la prima serata o le agguerrite fasce del preserale e access prime time.

E’ infatti nell’arco di tutta la giornata che vanno in scena veri duelli di audience. Chi avrà battuto chi, ad esempio, in seconda serata oppure nella fascia pomeridiana? E in quella del mattino e di mezzogiorno?

Scopriamo tutti i risultati degli ascolti tv di ieri come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Daytime Mattina

Su Rai1 Check Up–Estate interessa 413.000 spettatori con il 13.1%, il TG1 delle 8 arriva a 684.000 spettatori con il 16.8%, Unomattina Weekly intrattiene 728.000 spettatori con il 14.7% (presentazione: 589.000 – 13.2%). A seguire Vista Mare è visto da 640.000 spettatori con l’11.1%, mentre A Sua Immagine raduna un netto di 889.000 spettatori con il 12.5%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 359.000 spettatori con il 16.1% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.007.000 spettatori con il 23.4%. A seguire Ciak Junior raccoglie 502.000 spettatori con il 10.5%. Viaggiatori segna 417.000 spettatori e il 7.6%. La Santa Messa raduna 676.000 spettatori con l’11.1%. Su Rai2 Qui Parigi dà il buongiorno a 466.000 spettatori (12.5%). Per le Olimpiadi di Parigi 2024 l’incontro di Pallavolo femminile Italia-Turchia segna 1.556.000 spettatori (28.6%). Su Italia1 The Goldbergs è seguito da 85.000 spettatori (2%) nel primo episodio, 67.000 spettatori (1.4%) nel secondo episodio e 73.000 spettatori (1.4%) nel terzo episodio, mentre The Middle sigla 63.000 spettatori (1.1%) nel primo episodio e 96.000 spettatori (1.6%) nel secondo episodio. A seguire Due uomini e 1/2 totalizza 120.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio. Su Rai3 Protestantesimo intrattiene 80.000 spettatori (1.9%) e Sulla Via di Damasco 56.000 spettatori (1.2%), mentre La legge è legge totalizza 122.000 spettatori (2.1%). Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 63.000 spettatori (1.4%) e Love Is In The Air è visto da 75.000 spettatori (1.4%). Preceduto da una presentazione (122.000 – 2%), Dalla Parte degli Animali Estate è seguito da 205.000 spettatori (3.2%), nella prima parte, 213.000 spettatori (3%), nella seconda parte, e da 194.000 spettatori (2.4%) nell’ultimo breve segmento. Su La7 Omnibus News realizza un a.m. di 95.000 spettatori (3.5%), TGLa7 174.000 (5.1%). Marple sigla 48.000 spettatori (0.8%). Su Rai Sport per le Olimpiadi di Parigi 2024 il Tiro con l’Arco segna 303.000 spettatori (5%), il Golf 199.000 (2.9%).

Aggiornamento ore 14.58

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa raccoglie 1.060.000 spettatori (14.6%) e l’Angelus 1.582.000 spettatori (17.2%), mentre Linea Verde Estate arriva a 2.106.000 spettatori con il 18.1% (presentazione: 1.732.000 – 17.1%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde totalizza 574.000 spettatori con l’8.3% nella prima parte e 764.000 spettatori con il 9.9% nella seconda parte, mentre Melaverde 1.264.000 spettatori con il 12.5%. Su Rai2 – dalle 10:23 alle 12:55 – per le Olimpiadi di Parigi 2024 l’Atletica Leggera ha raccolto 2.243.000 spettatori con il 27.2%. Su Italia1 il secondo episodio di Due Uomini e 1/2 registra 117.000 spettatori (1.7%) e il terzo episodio 142.000 spettatori (1.9%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 550.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 O Anche No Estate ottiene 86.000 spettatori (1.1%) e il TG3 delle 12 informa 331.000 spettatori (3.6%). Quante Storie conquista 158.000 spettatori (1.4%). Play Books è seguito da 108.000 spettatori (0.9%). Su Rete4, dopo il TG, Anni 60 raduna 172.000 spettatori pari all’1.4%. Su La7 Bell’Italia in Viaggio ha interessato 71.000 spettatori con l 0.6%. Su Rai Sport per le Olimpiadi di Parigi 2024 la Ginnastica Artistica ha raccolto 157000 spettatori (2.1%), la Scherma 523.000 (5.2%), il Tiro con l’Arco 1.102.000 (8.9%).

aggiornamento ore 18.11

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 il meglio di Domenica In ha collezionato 987.000 spettatori con l’8.7%. A seguire Ci vuole un fiore realizza un ascolto di 766.000 spettatori con il 7.4%. Su Canale5 L’arca di Noè segna 1.683.000 spettatori con il 13.7%. Beautiful raggiunge 1.534.000 spettatori pari al 13%, My Home My Destiny incolla davanti al video 1.456.000 spettatori pari al 13% e La Promessa segna 1.300.000 spettatori pari al 12.3%. A seguire Inga Lindstrom – L’Amore è per sempre intrattiene 826.000 spettatori pari all’8%. Su Rai2 le Olimpiadi di Parigi 2024 l‘Atletica Leggera – dalle 13:33 alle 13:41 – segna 2.417.000 spettatori pari al 19.3%, il Golf totalizza un netto di 1.808.000 spettatori pari al 14.8%. L’incontro di Tennis Djokovich-Alcaraz ha raccolto 2.574.000 spettatori con il 23.7%. All’interno 7 minuti di Ginnastica Artistica hanno ottenuto un ascolto di 2.374.000 spettatori con il 22.6%. Dopo il match, ancora un breve collegamento con la Ginnastica Artistica: 2.548.000 – 24.7%. La Vela segna 2.360.000 spettatori con il 23%. Su Italia1 Un tipo imprevedibile ha raccolto 354.000 spettatori (3.2%). A seguire The Flash raduna 169.000 spettatori (1.7%) nel primo episodio e 136.000 spettatori (1.3%) nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.821.000 spettatori (15.2%), mentre Il Medico della Mutua coinvolge 616.000 spettatori (5.6%) e Hudson e Rex sigla 298.000 spettatori (2.9%). A seguire Kilimangiaro Collection conquista 441.000 spettatori (4.3%). La Giostra della Quintana ha interessato 301.000 spettatori (2.8%). Su Rete4 Troppo forte ha convinto 203.000 spettatori con l’1.89%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 184.000 spettatori pari all’1.7% (Eden Missione Pianeta: 140.000 – 1.45). Su Tv8 per il Motociclismo, la Gara di Moto 3 segna 402.000 spettatori (3.7%), Grid 365.000 (3.6%), la Moto GP 740.000 (7.2%). Su Rai Sport per le Olimpiadi di Parigi 2024 il Ciclismo femminile ha ottenuto 782.000 spettatori (6.7%) mentre le gare di Fioretto hanno raggiunto 944.000 spettatori (8.6%). La Pallanuoto Femminile Italia-Spagna segna 801.000 spettatori (7.7%), il Ciclismo femminile di 11 minuti 639.000 (6.4%), la Vela di 9 minuti 582.000 (5.7%), il Ciclismo femminile 1.088.000 spettatori (10.5%), la Canoa femminile di 7 minuti 565.000 (5.3%). Su Eurosport e Eurosport 3 per le Olimpiadi di Parigi 2024 la finale del singolare maschile di Tennis segna 339.000 spettatori e il 3.1%.

aggiornamento ora 21.12