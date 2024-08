Ascolti tv, chi ha vinto in tutte le fasce di ieri?

Ogni giorno in tv tanti programmi si sfidano tra di loro a colpi di audience: non c’è solo la prima serata o le agguerrite fasce del preserale e access prime time.

E’ infatti nell’arco di tutta la giornata che vanno in scena veri duelli di audience. Chi avrà battuto chi, ad esempio, in seconda serata oppure nella fascia pomeridiana? E in quella del mattino e di mezzogiorno?

Scopriamo tutti i risultati degli ascolti tv di ieri come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Mattina

Su Rai1 il meglio di Check Up interessa 294.000 spettatori con il 10.7%, il TG1 delle 8 arriva a 532.000 spettatori con il 14.2% e il meglio di Unomattina Weekly intrattiene 579.000 spettatori con il 12.1%. A seguire Vista Mare è visto da 647.000 spettatori con l’11.1%, mentre A Sua Immagine raduna 1.031.000 spettatori con il 14%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 328.000 spettatori con il 16.7% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.045.000 spettatori con il 25.5%. A seguire, dopo Ciak Junior (627.000 – 12.6%), Viaggiatori – Uno Sguardo sul Mondo raccoglie 567.000 spettatori con il 10.4% e la Santa Messa raduna 802.000 spettatori con il 12.8% nella seconda parte. Su Rai2 Qui Parigi dà il buongiorno a 521.000 spettatori (14.8%). A seguire, per le Olimpiadi di Parigi 2024, l’Atletica totalizza 1.458.000 spettatori (25.3%). Su Italia1 The Goldbergs è seguito da 26.000 spettatori (0.6%) nel primo episodio, 49.000 spettatori (1%) nel secondo episodio e 55.000 spettatori (1.1%) nel terzo episodio, mentre The Middle sigla 65.000 spettatori (1.2%) nel primo episodio e 88.000 spettatori (1.5%) nel secondo episodio. A seguire Due uomini e 1/2 totalizza 161.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio. Su Rai3 Sorgente di Vita intrattiene 59.000 spettatori (1.4%) e Sulla Via di Damasco 45.000 spettatori (0.9%), mentre Totò, Peppino e le fanatiche totalizza 147.000 spettatori (2.6%) e Geo è seguito da 162.000 spettatori (2.5%). Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 57.000 spettatori (1.1%) e Love is in the Air è visto da 124.000 spettatori (2.1%), mentre Dalla Parte degli Animali Estate è seguito da 182.000 spettatori (2.6%). Su La7 Omnibus News realizza un a.m. di 79.000 spettatori (3.4%) e, dopo il TGLa7 (168.000 – 5.5%), Camera con Vista sigla 57.000 spettatori (1.5%). A seguire In Onda interessa 114.000 spettatori (2.4%) e Uozzap! Classic è visto da 98.000 spettatori (1.9%), mentre Miss Marple arriva a 74.000 spettatori (1.2%).

aggiornamento 15,50

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa raccoglie 1.238.000 spettatori (17.2%) e l’Angelus 1.639.000 spettatori (18.2%), mentre Linea Verde Estate arriva a 1.910.000 spettatori (16.1%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde totalizza 563.000 spettatori con l’8.2% nella prima parte e 792.000 spettatori con il 10.3% nella seconda parte, mentre Melaverde 1.406.000 spettatori con il 13.9%. Su Rai2, per le Olimpiadi di Parigi 2024, il Pentatlon raduna 1.612.000 spettatori (19.7%). Su Italia1 il secondo episodio di Due Uomini e 1/2 registra 161.000 spettatori (2.4%) e il terzo episodio 196.000 spettatori (2.6%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 514.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 O Anche No Estate ottiene 139.000 spettatori (1.9%) e il TG3 delle 12 informa 390.000 spettatori (4.3%). A seguire Quante Storie conquista 192.000 spettatori (1.7%), mentre Play Books è seguito da 93.000 spettatori (0.7%). Su Rete4, dopo il TG, Come Eravamo raduna 148.000 spettatori pari all’1.3%. Su La7 Padre Brown interessa 59.000 spettatori con lo 0.7% e Bell’Italia in Viaggio è seguito da 99.000 spettatori con lo 0.8%. Su RaiSport, per le Olimpiadi di Parigi 2024, il Ciclismo su Pista femminile è visto da 370.000 spettatori (5.4%), il Ciclismo su Pista 575.000 (7.6%), il Ciclismo su Posta femminile 607.000 (6.7%), il Ciclismo su Pista 951.000 (8.9%), il Pentatlon femminile 1.116.000 (9.6%).

aggiornamento 18,31

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 il meglio di Domenica In ha collezionato 752.000 spettatori con il 5.7%. A seguire Un’Estate Italiana realizza un ascolto di 629.000 spettatori con il 6.2% e Ci Vuole un Fiore arriva a 849.000 spettatori con il 9.3%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 1.440.000 spettatori pari al 10.4%, My Home My Destiny incolla davanti al video 1.260.000 spettatori pari al 10.1% e La Promessa segna 1.305.000 spettatori pari al 13.5%. A seguire My Best Friend’s Wedding intrattiene 865.000 spettatori pari al 9.5%. Su Rai2 le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 12:49 alle 18, sono viste da 5.090.000 spettatori pari al 42.1%. Nel dettaglio: il Pentatlon 2.461.000 spettatori pari al 21%, la finale di Pallavolo femminile USA-Italia 5.550.000 spettatori pari al 40.3%, la Pallacanestro 2.132.000 spettatori pari al 21.7%, il Breaking 1.666.000 spettatori pari al 18.2%, la Pallacanestro 1.778.000 spettatori pari al 19.4%, la Pallanuoto 1.237.000 spettatori pari al 13.8%. Su Italia1 Ragazze nel pallone – La rivincita ha raccolto 287.000 spettatori (2.4%). A seguire The Flash raduna 223.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio e 223.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.079.000 spettatori (7.7%), mentre NewsRoom coinvolge 333.000 spettatori (2.9%) e Hudson e Rex sigla 294.000 spettatori (3.2%). A seguire Kilimangiaro Collection conquista 548.000 spettatori (6%). Su Rete4 Ferragosto in bikini ha convinto 202.000 spettatori con l’1.5%, mentre Un sacco bello è scelto da 279.000 spettatori con il 2.8% e Ad Est di Sumatra totalizza 312.000 spettatori con il 3.4%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 228.000 spettatori pari al 2% (Missione Pianeta a 194.000 e il 2.2%). Su Tv8 Men in Black: International segna 152.000 spettatori (1.2%) e Tempesta di ghiaccio sigla 223.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Matilda 6 mitica interessa 166.000 spettatori (1.2%), mentre The Karate Kid – Per vincere domani raduna 275.000 spettatori (2.9%). Su RaiSport, per le Olimpiadi di Parigi 2024, il Ciclismo su Pista femminile conquista 701.000 spettatori (5.3%), il Ciclismo su Pista 290.000 (2.1%), il Ciclismo su Pista femminile 273.000 (2%). A seguire Il Meglio Di… Parigi 2024, dalle 14:51 alle 21:24, arriva a 270.000 spettatori (2.5%).

aggiornamento ore 21.21