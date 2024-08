Ascolti tv, chi ha vinto in tutte le fasce di ieri?

Ogni giorno in tv tanti programmi si sfidano tra di loro a colpi di audience: non c’è solo la prima serata o le agguerrite fasce del preserale e access prime time.

E’ infatti nell’arco di tutta la giornata che vanno in scena veri duelli di audience. Chi avrà battuto chi, ad esempio, in seconda serata oppure nella fascia pomeridiana? E in quella del mattino e di mezzogiorno?

Scopriamo tutti i risultati degli ascolti tv di ieri come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1Mattina Estate dà il buongiorno a 502.000 spettatori con il 15.8%. All’interno il TG1 delle 8 è seguito da 727.000 persone con il 19.8%. Unomattina Estate intrattiene 640.000 spettatori con il 15%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 480.000 spettatori (21.3%), TG5 Mattina 1.105.000 (26.8%). A seguire Morning News raccoglie 828.000 spettatori con il 19.8% nella prima parte e 707.000 spettatori con il 17% nella seconda parte. Su Rai2 Che Todd ci aiuti è visto da 95.000 spettatori (2.3%), nel primo episodio, e 67.000 (1.6%), nel secondo. Su Italia1 Law & Order: Unità Speciale sigla 105.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 115.000 spettatori (2.8%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York totalizza 168.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo una presentazione (130.000 – 3.1%), Agorà Estate intrattiene 206.000 spettatori (4.9%) e 160.000 spettatori (3.9%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 122.000 spettatori (2.9%). Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 85.000 spettatori (2%) e Love is in the Air è visto da 144.000 spettatori (3.5%). Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore è seguito da 181.000 spettatori (4%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 85.000 spettatori (3.1%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 211.000 spettatori (6%), di 185.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break Estate totalizza 185.000 spettatori (4.4%).

Aggionramento ore 14.06

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Le Cartoline di Camper in Viaggio raccoglie 732.000 spettatori (13.5%) mentre Camper arriva a 1.412.000 spettatori (15.1%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.086.000 spettatori con il 16.1%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raduna 336.000 appassionati pari al 4.9%. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 272.000 spettatori (4.7%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 926.000 spettatori (7.9%) e 684.000 spettatori (5.9%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 206.000 spettatori (4.1%) e il TG3 delle 12 informa 557.000 spettatori (8.3%). A seguire Quante Storie conquista 445.000 spettatori (5.2%) e 402.000 spettatori (3.7%). Passato e Presente è seguito da 373.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 Un Detective in Corsia raduna 274.000 spettatori pari al 2.7%. Su La7 L’Aria che Tira interessa 262.000 spettatori con il 5.3% nella prima parte e 353.000 spettatori con il 3.7% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 161.000 spettatori (2.8%) e 4 Ristoranti 337.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 170.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio e 266.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio.

aggiornamento ore 17.43

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.285.000 – 20.3%), Che Dio ci aiuti ha collezionato 992.000 spettatori con il 10.1% nel primo episodio, e 884.000 spettatori con il 10.9% nel secondo episodio. Estate in Diretta Start segna 856.000 spettatori con l’11.5%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.156.000 – 15.4%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.245.000 spettatori con il 16.9% nella presentazione e di 1.529.000 spettatori con il 19.3%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 1.939.000 spettatori pari al 17.3%. The Family raduna 1.702.000 spettatori pari al 17.2% e La Promessa segna 1.482.000 spettatori pari al 18.9%. A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.314.000 spettatori pari al 17.8% nella prima parte e 1.115.000 spettatori pari al 14.2% nella seconda parte (I Saluti a 868.000 e il 10.1%). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 raduna 301.000 appassionati (2.9%), nel primo episodio, 332.000 (3.7%), nel secondo episodio, mentre Squadra Speciale Colonia 281.000 (3.6%). Hotel Portofino raccoglie 198.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio, e 179.000 spettatori (2.4%), nel secondo. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 471.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio, 511.000 spettatori (5.1%) nel secondo episodio, e 462.000 spettatori (4.9%), nel terzo episodio. La serie animata I Griffin ha interessato 328.000 spettatori (3.9%). A seguire Magnum P.I. raduna 310.000 spettatori (4%) nel primo episodio e 321.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 302.000 spettatori (4%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.053.000 spettatori (18.8%), mentre Il Provinciale coinvolge 531.000 spettatori (6.5%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 507.000 spettatori (6.8%) e Il Mondo con gli occhi di Overland interessa 566.000 spettatori (7.6%). A seguire Geo Magazine conquista 736.000 spettatori (8.7%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 672.000 spettatori con il 6.9%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 456.000 spettatori con il 5.8%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 242.000 spettatori pari al 2.8%, mentre Segreti Reali arriva a 131.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 Due Baby Sitter segna 198.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Little Big Italy raduna 244.000 spettatori (2.7%).

aggiornamento ore 20.31