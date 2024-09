Ascolti tv, chi ha vinto in tutte le fasce di ieri?

Ogni giorno in tv tanti programmi si sfidano tra di loro a colpi di audience: non c’è solo la prima serata o le agguerrite fasce del preserale e access prime time.

Mattina

Su Rai1 il meglio di Check Up interessa 394.000 spettatori con il 12.7%, il TG1 delle 8 arriva a 854.000 spettatori con il 19.3% e il meglio di Unomattina Weekly intrattiene 966.000 spettatori con il 18.5%. A seguire Roberto Bolle – Balla in Bianco è visto da 924.000 spettatori con il 16.3%, mentre A Sua Immagine raduna 1.290.000 spettatori con il 16.9%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 392.000 spettatori con il 18% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.093.000 spettatori con il 23.5%. A seguire I Grandi Misteri della Bibbia raccoglie 622.000 spettatori con l’11.4%, mentre la Santa Messa raduna 913.000 spettatori con il 15.7%. Su Rai2 O Anche No – Stravinco per la Vita dà il buongiorno a 100.000 spettatori (2%). A seguire le Paralimpiadi 2024, dalle 9:02 alle 12:54, sono seguite da 331.000 spettatori (5.3%). Nel dettaglio: Perle di Sport 181.000 (3.3%), Ciclismo 335.000 (6.1%), Canoa 397.000 (6.8%), Canoa 446.000 (6.8%) fino alle 11:07. Su Italia1 Scooby-doo! Il mistero ha inizio è visto da 66.000 spettatori (1.5%), mentre Young Sheldon è seguito da 123.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio e 154.000 spettatori (2.8%) nel secondo episodio, mentre Big Bang Theory sigla 174.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio e 212.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio. A seguire Due uomini e 1/2 totalizza 169.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio. Su Rai3 Sorgente di Vita intrattiene 36.000 spettatori (1.4%) e Sulla Via di Damasco 95.000 spettatori (2.8%), mentre Agorà Weekend, dopo una presentazione (57.000 – 1.3%), totalizza 134.000 spettatori (2.7%) e le pillole di Mi Manda Raitre 274.000 spettatori (5%). A seguire O Anche No arriva a 182.000 spettatori (3.1%) e Timeline è visto da 144.000 spettatori (2.2%). Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 104.000 spettatori (2%) e Grand Hotel – Intrighi e Passioni 100.000 spettatori (1.8%), mentre Dalla Parte degli Animali Estate è seguito da 170.000 spettatori (2.8%) nella prima parte. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 91.000 spettatori (3.5%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (222.000 – 6.4%), 242.000 spettatori (4.8%) nella seconda parte chiama Dibattito. A seguire Camera con Vista sigla 127.000 spettatori (2.3%) e In Onda arriva a 163.000 spettatori (2.8%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa raccoglie 1.256.000 spettatori (18.4%) e l’Angelus 1.607.000 spettatori (19.2%). A seguire, dopo una presentazione (1.794.000 – 17.8%), Linea Verde Estate chiude a 2.556.000 spettatori (21.7%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde totalizza 808.000 spettatori con il 12.2% nella prima parte e 992.000 spettatori con il 13.8% nella seconda parte, mentre il meglio di Melaverde interessa 1.730.000 spettatori con il 17.4%. Su Rai2 le Paralimpiadi 2024 radunano 473.000 spettatori (7.1%) con l’Atletica Leggera, 560.000 (7%) con la Canoa, 494.000 (4.6%) con la Pallacanestro. Su Italia1 il secondo episodio di Due Uomini e 1/2 registra 192.000 spettatori (2.8%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 862.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Geo ottiene 381.000 spettatori (4.9%) e TG3 Fuorilinea informa 722.000 spettatori (7.2%). A seguire Touch – Impronta Digitale conquista 326.000 spettatori (3%), mentre Formula Biancorossa è seguito da 234.000 spettatori (1.8%). Su Rete4, dopo la seconda parte di Dalla Parte degli Animali Estate (225.000 – 3.3%) e il TG, Il Commissario Zagaria raduna 275.000 spettatori pari al 2.2%. Su La7 Miss Marple interessa 110.000 spettatori con l’1.5%, mentre Bell’Italia in Viaggio cattura l’attenzione di 150.000 spettatori con l’1.3%.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 il meglio di Domenica In colleziona 1.236.000 spettatori con il 10.4%, mentre Techeteche Top Ten realizza un ascolto di 1.271.000 spettatori con il 12.1%. Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.253.000 – 16.9%), Beautiful raggiunge 1.989.000 spettatori pari al 15.4% e Endless Love incolla davanti al video 2.107.000 spettatori pari al 18.8%. A seguire Verissimo intrattiene 1.840.000 spettatori pari al 17.8% nella prima parte e 1.652.000 spettatori pari al 15.3% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer. Su Rai2 le Paralimpiadi 2024, dalle 13:32 alle 17:56, totalizzano 533.000 spettatori pari al 4.7%. Nel dettaglio: Pallacanestro 477.000 (4%), Pallavolo 408.000 (3.9%). Su Italia1, dopo E-Planet (406.000 – 3.1%), Big Bang Theory raccoglie 260.000 spettatori (2%), Magnum P.I. 273.000 spettatori (2.4%), Big Bang Theory 283.000 spettatori (2.6%) e 262.000 spettatori (2.6%), Magnum P.I. 303.000 (2.9%) e Person of Interest 367.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.999.000 spettatori (15.1%), NewsRoom coinvolge 722.000 spettatori (6.3%) e il ritorno di Rebus, preceduto da una presentazione (509.000 – 5%), segna 525.000 spettatori (5.1%). A seguire Kilimangiaro Collection conquista 854.000 spettatori (8%). Su Rete4 Gallo cedrone ha convinto 422.000 spettatori con il 3.8%, mentre Il pistolero di Dio è scelto da 462.000 spettatori con il 4.3%. Su La7 Il presidio – Scena di un crimine è visto da 240.000 spettatori pari al 2% e Deep Impact 250.000 spettatori pari al 2.4%. Su Tv8, dopo Grid (454.000 – 3.4%), la gara di MotoGP – GP San Marino appassiona 1.658.000 spettatori (12.8%). A seguire Zona Rossa sigla 672.000 spettatori (5.8%) e Sky Speciale 328.000 spettatori (3.2%), mentre la Superbike arriva a 327.000 spettatori (3.1%) e 354.000 spettatori (3.4%). Sul Nove La maschera di ferro è visto da 363.000 spettatori con il 3% e Il primo cavaliere 387.000 spettatori con il 3.7%.

