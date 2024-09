Ascolti tv, chi ha vinto in tutte le fasce di ieri?

Ogni giorno in tv tanti programmi si sfidano tra di loro a colpi di audience: non c’è solo la prima serata o le agguerrite fasce del preserale e access prime time.

E’ infatti nell’arco di tutta la giornata che vanno in scena veri duelli di audience. Chi avrà battuto chi, ad esempio, in seconda serata oppure nella fascia pomeridiana? E in quella del mattino e di mezzogiorno?

Scopriamo tutti i risultati degli ascolti tv di ieri

Mattina

Su Rai1 Il Caffè dà il buongiorno a 105.000 spettatori con il 6.1% e, dopo il TG1 delle 7 di breve durata (290.000 – 13.3%), Unomattina in Famiglia intrattiene 535.000 spettatori con il 16.9% nella prima parte e, dopo il TG1 delle 8 (987.000 – 21.5%), 1.263.000 spettatori con il 21.7% nella seconda parte. TG1: Santa Messa Presieduta dal Papa ha raccolto 1.438.000 spettatori con il 21.6%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 347.000 spettatori con il 15.5% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.082.000 spettatori con il 21.7%. A seguire Sacro Graal: Tra fatti e Congetture raccoglie 709.000 spettatori con l’11.7%, mentre la Santa Messa raduna 793.000 spettatori con il 12.4%. Su Rai2 Radio2 Social Club raduna 241.000 spettatori (4%). A seguire la presentazione di Citofonare Rai2 – dalle 10:16 alle 10:55 – segna da 313.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Young Sheldon è seguito da 173.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 173.000 spettatori (2.9%) nel secondo episodio, mentre Big Bang Theory sigla 171.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio e 210.000 spettatori (3.3%) nel secondo episodio. A seguire Due uomini e 1/2 totalizza 220.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio. Su Rai3 Protestantesimo intrattiene 30.000 spettatori (1.2%) e Sulla Via di Damasco 56.000 spettatori (1.6%). Preceduto da una presentazione di 14 minuti (84.000 – 1.8%), Agorà Weekend totalizza 130.000 spettatori (2.4%). Mi Manda Raitre 249.000 spettatori con il 4.1% (presentazione: 168.000 – 2.7%, Pillole: 248.000 – 3.9%). A seguire O Anche No arriva a 172.000 spettatori (2.7%) e Timeline è visto da 141.000 spettatori (2.1%). Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 41.000 spettatori (0.8%) e Grand Hotel – Intrighi e Passioni 155.000 spettatori (2.5%). Preceduto da una presentazione (171.000 – 2.7%), Dalla Parte degli Animali è seguito da 202.000 spettatori, con il 3.1%, e 199.000 spettatori, con il 2.9%, nelle prime due parti e 179.000 spettatori (2.4%) ne I Saluti. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 95.000 spettatori (3.6%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (200.000 – 5.7%), 197.000 spettatori (3.5%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Camera con Vista sigla 97.000 spettatori (1.6%) e Uozzap! arriva a 145.000 spettatori (2.2%). Su Tv8 per il Motociclismo la gara di Moto 3 ottiene 221.000 spettatori (3.6%), la gara di Moto 2 315.000 (4.9%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 – dalle 11:56 alle 12:17 – A Sua Immagine raccoglie 1.728.000 spettatori (19.6%). Linea Verde interessa 2.832.000 spettatori con il 24.9% (breve presentazione: 2.017.000 – 20.2%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde totalizza 717.000 spettatori con il 10.6% nella prima parte e 925.000 spettatori con il 12.9% nella seconda parte, mentre Melaverde interessa 1.663.000 spettatori con il 17.1%. Su Rai2, dopo, TGSport Giorno (333.000 – 4.9%), Citofonare Rai2 raduna 334.000 spettatori (4.9%), nella prima parte, e 487.000 spettatori (5.2%), nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di Due Uomini e 1/2 registra 229.000 spettatori (3.3%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL coinvolge 790.000 spettatori (6.3%) e 633.000 spettatori (5%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Geo ottiene 211.000 spettatori (2.9%) e il TG3 delle 12 informa 478.000 spettatori (5.3%). A seguire Touch – Impronta Digitale conquista 295.000 spettatori (2.8%), mentre Il Cacciatore di Sogni è seguito da 236.000 spettatori (1.9%). Su Rete4, dopo il TG, Due Imbroglioni e Mezzo raduna 191.000 spettatori pari all’1.6%. Su La7 Marple interessa 77.000 spettatori con lo 0.9%, mentre Gigawatt – Tutto è energia cattura l’attenzione di 107.000 spettatori con lo 0.9%. Su Tv8 per il Motomondiale la gara di Moto GP segna 707.000 spettatori e il 7.6%.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In colleziona 1.948.000 spettatori con il 15.5%, nella presentazione in onda dalle 14:02 alle 14:30, 1.812.000 spettatori con il 15.6% nella prima parte in onda dalle 14:30 alle 15:31, e 1.539.000 spettatori con il 14.8% nella seconda parte in onda dalle 15:35 alle 16:51 (I Saluti di Mara di 9 minuti: 1.239.000 – 12.7%). A seguire, dopo il TG1 (1.177.000 – 12.2%), Da Noi… A Ruota Libera è scelto da 1.387.000 spettatori con il 14%. Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.006.000 – 15.7%), il debutto di Amici di Maria De Filippi 24 raggiunge 2.899.000 spettatori pari al 24.8%. A seguire Verissimo intrattiene 2.162.000 spettatori pari al 21.3% nella prima parte e 2.071.000 spettatori pari al 21.1% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer. Su Rai2 l’appuntamento con i Mondiali di ciclismo su Strada totalizza 909.000 spettatori pari all’8.3%. Su Italia1 la finale di Vela America’s Cup 2024 raccolgono 917.000 spettatori (8.2%). A seguire, dopo E-Planet (305.000 – 3.2%), Due Uomini e 1/2 è scelto da 257.000 spettatori (2.7%) e da 225.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.808.000 spettatori (14.2%) e In Mezz’ora è visto da 785.000 spettatori (6.7%) nella prima parte, da 482.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte Il Mondo di In Mezz’ora, e da 379.000 spettatori (3.7%), nella breve terza parte Newsroom. Preceduto da una presentazione (337.000 – 3.3%), Rebus segna 478.000 spettatori (4.8%). Dopo una presentazione di 18 minuti (558.000 – 6%), Kilimangiaro on the road conquista 906.000 spettatori (8.7%). Su Rete4 Borotalco ha convinto 221.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 Un giorno in pretura è visto da 207.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 la Superbike coinvolge 443.000 spettatori (3.6%). Sul Nove The Legend of Zorro è visto da 226.000 spettatori (2.1%).

