Ascolti tv, chi ha vinto in tutte le fasce di ieri?

Ogni giorno in tv tanti programmi si sfidano tra di loro a colpi di audience: non c’è solo la prima serata o le agguerrite fasce del preserale e access prime time.

E’ infatti nell’arco di tutta la giornata che vanno in scena veri duelli di audience. Chi avrà battuto chi, ad esempio, in seconda serata oppure nella fascia pomeridiana? E in quella del mattino e di mezzogiorno?

Scopriamo tutti i risultati degli ascolti tv di ieri come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Mattina

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 486.000 spettatori con il 13% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 420.000 e il 13.6%). A seguire, dopo il TG1 delle 8 (895.000 – 19.4%), Unomattina intrattiene 887.000 spettatori con il 21% e Storie Italiane è seguito da 749.000 spettatori con il 19.1% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 527.000 spettatori con il 17.4% e TG5 Mattina delle 8 1.073.000 spettatori con il 23.5%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 854.000 spettatori con il 20.1% nella prima parte e 806.000 spettatori con il 20.7% nella seconda parte (I Saluti a 585.000 e il 14.9%). Su Rai2, dopo TG2 Mattina delle 8:30 (144.000 – 3.3%), Radio2 Social Club raggiunge 161.000 spettatori (3.8%), mentre TG2 Italia Europa è visto da 158.000 spettatori (4%) e TG2 Flash 219.000 spettatori (5.5%). Su Italia1, dopo Rizzoli & Isles (74.000 – 1.5%), Law & Order – Unità Speciale sigla 109.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 151.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 192.000 spettatori (4.7%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia informa 330.000 spettatori (9.2%) e TGR Buongiorno Regione 502.000 spettatori (10.5%). A seguire, dopo la presentazione (194.000 – 4.3%), Agorà intrattiene 215.000 spettatori (4.9%), mentre ReStart totalizza 202.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha raccolto 5.000 spettatori (0.1%), Love is in the Air 62.000 spettatori (1.3%) e Terra Amara 203.000 spettatori (4.7%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 244.000 spettatori (6.2%). Su La7 Omnibus raduna 185.000 spettatori (4.8%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (300.000 – 6.2%), 207.000 spettatori (4.7%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 192.000 spettatori (4.9%).

aggiornamento ore 11.21

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 848.000 spettatori (17.5%), mentre È Sempre Mezzogiorno arriva a 1.665.000 spettatori (17.4%). Su Canale5, dopo Grande Fratello (644.000 – 16.1%), Forum totalizza 1.346.000 spettatori con il 19.6%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (213.000 – 5%), I Fatti Vostri raduna 423.000 spettatori (7.7%) nella prima parte e 756.000 spettatori (8.2%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 281.000 spettatori (4.7%) e Grande Fratello 243.000 spettatori (3%). Dopo Studio Aperto e Grande Fratello (595.000 – 5.3%), Sport Mediaset coinvolge 676.000 spettatori (5.6%). Su Rai3, dopo la presentazione (182.000 – 4.6%), Elisir sigla 281.000 spettatori (5.7%) e il TG3 delle 12 informa 754.000 spettatori (10%). A seguire Quante Storie conquista 581.000 spettatori (5.1%), mentre Passato e Presente è seguito da 441.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 196.000 spettatori pari al 4.1% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 559.000 spettatori pari al 5%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 257.000 spettatori con il 5.1% nella prima parte e 436.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 108.000 spettatori (2%) e 4 Ristoranti 179.000 spettatori (1.7%). Sul Nove, dopo Alta Infedeltà (70.000 – 1.6%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 68.000 spettatori (1%) nel primo episodio e 180.000 spettatori (1.5%) nel secondo episodio.

aggiornamento ore 13.39

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.232.000 – 18.1%), La Volta Buona colleziona 1.282.000 spettatori con il 10.6% nella prima parte chiamata La Volta Magazine e 1.222.000 spettatori con il 12.1% nel seconda parte, mentre Il Paradiso delle Signore conquista 1.487.000 spettatori con il 18.8%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.220.000 – 16%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.676.000 spettatori con il 21.9% nella presentazione e 1.872.000 spettatori con il 21.2%. Su Canale5, dopo Grande Fratello (2.074.000 – 16.6%), Beautiful raggiunge 2.101.000 spettatori pari al 17% e Endless Love sigla 2.237.000 spettatori pari al 18.6%, mentre Uomini e Donne raduna 2.183.000 spettatori pari al 21.6% (Finale a 1.718.000 e il 20.5%) e Amici segna 1.508.000 spettatori pari al 19.1%. A seguire, dopo My Home My Destiny (1.327.000 – 17.4%), Pomeriggio Cinque intrattiene 1.158.000 spettatori pari al 15.1% nella prima parte e 1.210.000 spettatori pari al 14.1% nella seconda parte (I Saluti a 1.157.000 e l’11.9%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 932.000 spettatori con l’8.2% e BellaMa’ intrattiene 544.000 spettatori con il 6.6%. A seguire Gli Specialisti è seguito da 185.00 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 la finale di America’s Cup 2024 ha raccolto 857.000 spettatori (7.9%). A seguire Magnum P.I. arriva a 294.000 spettatori (3.7%) e Person of Interest 263.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.061.000 spettatori (16.7%), mentre Hudson e Rex coinvolge 250.000 spettatori (3%). A seguire, dopo Aspettando Geo (499.000 – 6.5%), Geo conquista 1.050.000 spettatori (11.5%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 876.000 spettatori con il 7.8%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 484.000 spettatori con il 5.7%. A seguire Un uomo chiamato Charro sigla 337.000 spettatori con il 3.9%. Su La7, dopo la presentazione (387.000 – 3.3%), Tagadà è visto da 335.000 spettatori pari al 3.7% e 264.000 spettatori pari al 3.5% nella parte chiamata #Focus, mentre Segreti Reali arriva a 136.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 Eterna ossessione segna 182.000 spettatori (1.5%), I sapori del Portogallo 202.000 spettatori (2.4%) e Una guida per innamorarsi 221.000 spettatori (2.5%). Sul Nove, dopo la replica di Chissà chi è (77.000 – 0.7%), Ho Vissuto con un Serial Killer totalizza 110.000 spettatori (1.2%), mentre Storie Criminali – Quando i Social Mentono interessa 144.000 spettatori (1.8%). A seguire Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 198.000 spettatori (1.7%)

aggiornamento ore 16.08