Ascolti tv, chi ha vinto in tutte le fasce di ieri?

Su Rai1 Il Caffè dà il buongiorno a 143.000 spettatori con l’8.4% e, dopo il TG1 delle 7 di breve durata (244.000 – 10.9%), Unomattina in Famiglia intrattiene 485.000 spettatori con il 14.8% nella prima parte e, dopo il TG1 delle 8 (914.000 – 20.5%), 1.337.000 spettatori con il 23.4% nella seconda parte. Check Up è visto da 1.190.000 spettatori con il 18.7%, mentre A Sua Immagine raduna 1.231.000 spettatori con il 17.6%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 315.000 spettatori con il 13.6% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 996.000 spettatori con il 20.4%. A seguire Alla Ricerca del Volto di Gesù raccoglie 617.000 spettatori con il 10.3%, mentre la Santa Messa raduna 891.000 spettatori con il 13.7%. Su Rai2 Radio2 Social Club raduna 192.000 spettatori (3.2%). A seguire – dalle 10:13 alle 10:55 – la presentazione di Citofonare Rai2 raccoglie 297.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 Young Sheldon è seguito da 117.000 spettatori (1.9%) nei due episodi, mentre Big Bang Theory sigla 173.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio e 148.000 spettatori (2.3%) nel secondo episodio. A seguire Due uomini e 1/2 totalizza 146.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio. Su Rai3 Sorgente di Vita intrattiene 33.000 spettatori (1.2%) e Sulla Via di Damasco 65.000 spettatori (1.8%). Dopo una presentazione di 16 minuti (71.000 – 1.6%), Agorà Weekend totalizza 189.000 spettatori (3.5%). Per il Ciclismo l’Eroica ha interessato 196.000 spettatori (3.2%). A seguire O Anche No arriva a 139.000 spettatori (2.2%) e Timeline è visto da 119.000 spettatori (1.8%). Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 132.000 spettatori (2.5%) e Terra Amara 227.000 spettatori (3.7%). Dopo una presentazione (210.000 – 3.2%), Dalla Parte degli Animali è seguito da 240.000 spettatori (3.7%) nella prima parte, e da 260.000 spettatori (3.9%), nella seconda parte (Saluti: 293.00 – 4%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 110.000 spettatori (3.9%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (266.000 – 7.1%), 290.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Camera con Vista sigla 151.000 spettatori (2.4%) e Uozzap! arriva a 144.000 spettatori (2.2%). Su Tv8 la Sprint Race di Motociclismo ha raggiunto 218.000 spettatori e il 3.6%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa raccoglie 1.392.000 spettatori (20.4%) e l’Angelus 1.916.000 spettatori (22%). A seguire Linea Verde interessa 2.800.000 spettatori con il 25% (breve presentazione: 1.970.000 – 20.6%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde totalizza 712.000 spettatori con il 10.8% e 976.000 spettatori con il 13.7%, mentre Melaverde interessa 1.686.000 spettatori con il 18%. Su Rai2, dopoTGSport Giorno (306.000 – 4.6%), Citofonare Rai2 raduna 330.000 spettatori (4.8%), nella prima parte dalla durata inferiore, e 565.000 spettatori (6.1%), nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di Due Uomini e 1/2 registra 160.000 spettatori (2.3%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL coinvolge 658.000 spettatori (5.2%) e 574.000 spettatori (4.4%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 TGR – Regione Europa ottiene 188.000 spettatori (2.6%) e il TG3 delle 12 informa 393.000 spettatori (4.5%). Il Cacciatore di Sogni conquista 196.000 spettatori (1.5%). Su Rete4 Colombo raduna 283.000 spettatori pari al 2.3%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto ha interessato 92.000 spettatori con l’1.4%, mentre Gigawatt Tutto è Energia cattura l’attenzione di 141.000 spettatori con l’1.2%. Su Tv8 la gara di Moto3 appassiona 304.000 spettatori (4.4%), quella di Moto 2 398.000 spettatori (3.8%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In colleziona 1.904.000 spettatori con il 14.6%, nella presentazione di 28 minuti, 2.038.000 spettatori con il 16.8% nella prima parte, 1.693.000 spettatori con il 16.5% nella seconda parte e 1.491.000 spettatori con il 15.3% ne I Saluti di Mara dalle 16:43 alle 17:10. Da Noi… A Ruota Libera è scelto da 1.512.000 spettatori con il 14.1%. Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.192.000 – 16.9%), la seconda puntata di Amici di Maria De Filippi raggiunge 2.945.000 spettatori pari al 24.5%. A seguire Verissimo intrattiene 2.251.000 spettatori pari al 23% nella prima parte, 2.374.000 spettatori pari al 23% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer e 2.054.000 pari al 18.2% ne I Saluti di Verissimo dalle 18:20 alle 18:38. Su Rai2 Il Palio d’Italia totalizza 344.000 spettatori pari al 2.7%. A seguire l’incontro di Pallavolo Milano-Civitanova incolla davanti al video 169.000 spettatori pari all’1.6%. Su Italia1 E-Planet segna 284.000 spettatori con il 2.2%. N.C.I.S. Los Angeles segna 336.000 spettatori con il 2.8% e il 3.5% nei due episodi. Person of Interest è scelto da 397.000 (4.1%) e da 427.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.786.000 spettatori (13.5%). In Mezz’ora è visto da 915.000 spettatori (7.4%) mentre Il Mondo di In Mezz’ora raccoglie 688.000 spettatori (6.3%). Dopo una presentazione di 10 minuti (454.000 – 4.7%), Rebus segna 464.000 spettatori (4.8%). A seguire Kilimangiaro on the road conquista 865.000 spettatori con il 7.8% (presentazione: 477.000 – 4.8%). Su Rete4 Speed 2: Senza limiti ha convinto 280.000 spettatori con il 2.5%, mentre La Ribelle del West è scelto da 392.000 spettatori con il 3.7%. Su La7 Il Buongiorno del Mattino è visto da 248.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 la Moto Gp coinvolge 916.000 spettatori (7.1%). Zona Rossa ha raccolto 307.000 spettatori e il 2.8%. Sul Nove Little big Italy è visto da 283.000 spettatori (2.3%).

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale TG1 è scelto da 378.000 spettatori con l’8%. Su Canale5 Pressing è visto da 549.000 spettatori (9.1%). Su Rai2, preceduta dalla presentazione La Domenica Sportiva al 90esimo (856.000 – 5.5%), La Domenica Sportiva al Novantesimo raccoglie 891.000 spettatori pari all’8.8%. L’Altra DS ha raccolto 217.000 spettatori e il 4.7%. Su Italia1 Chucky segna 271.000 spettatori con il 9.1%. Su Rai3 TG3 Mondo informa 341.000 spettatori (2.6%). Detectives – Casi risolti e irrisolti interessa 329.000 spettatori (4%). Su Rete4 Guglielmo Marconi: l’invenzione del futuro è la scelta di 145.000 spettatori (4.5%). Su La7 Artbox è visto da 45.000 spettatori (0.9%). A seguire Rappresaglia segna 42.000 spettatori e l’1.4%. Sul Nove Fratelli di Crozza intrattiene 161.000 spettatori pari al 4.8%.