Ascolti tv, chi ha vinto in tutte le fasce di ieri?

Su Rai1 Il Caffè dà il buongiorno a 154.000 spettatori con il 9.09% e, dopo il TG1 delle 7 di breve durata (366.000 – 16.57%), Unomattina in Famiglia intrattiene 544.000 spettatori con il 17.74% nella prima parte e, dopo il TG1 delle 8 (885.000 – 19.79%), 1.276.000 spettatori con il 21.94% nella seconda parte. A seguire Check Up è visto da 1.284.000 spettatori con il 21.02%, mentre A Sua Immagine raduna 1.345.000 spettatori con il 18.29%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 318.000 spettatori con il 14.71% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.189.000 spettatori con il 24.39%. A seguire Terra Santa Misteriosa raccoglie 708.000 spettatori con l’11.71%, mentre la Santa Messa raduna 910.000 spettatori con il 14.34%. Su Rai2 Radio2 Social Club raduna 157.000 spettatori (2.63%). A seguire la presentazione di Citofonare Rai2 della durata di 42 minuti raccoglie 282.000 spettatori (4.33%). Su Italia1 Young Sheldon è seguito da 173.000 spettatori (2.85%) mentre Big Bang Theory sigla 171.000 spettatori (2.79%) nel primo episodio e 174.000 spettatori (2.66%) nel secondo episodio. A seguire Due uomini e 1/2 totalizza 178.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio. Su Rai3 Protestantesimo intrattiene 23.000 spettatori (0.93%) e Sulla Via di Damasco 55.000 spettatori (1.61%), mentre Agorà Weekend totalizza 181.000 spettatori (3.3%) e Mi Manda Raitre 259.000 spettatori con il 4.24% (Pillole: 247.000 – 4.05%). A seguire O Anche No arriva a 166.000 spettatori (2.64%) e Timeline è visto da 130.000 spettatori (1.89%). Su Rete4 Grand Hotel Intrighi e Passioni segna 61.000 spettatori e il 2.09%. Love is in the Air ha raccolto 212.000 spettatori (4%) e Terra Amara 291.000 spettatori (4.77%). Dopo una presentazione (192.000 – 3.12%), Dalla Parte degli Animali è seguito da 220.000 spettatori (3.27%), nella prima parte, e 200.000 spettatori (2.85%), nella seconda parte (Saluti: 204.000 – 2.69%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 119.000 spettatori (4.67%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (189.000 – 5.55%), 209.000 spettatori (3.73%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Camera con Vista sigla 194.000 spettatori (3.18%) e Uozzap! arriva a 171.000 spettatori (2.68%). Su La5 – dalle 7:35 alle 11:26 – Temptation Island segna 124.000 spettatori e il 2.14%.

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa raccoglie 1.471.000 spettatori (20.85%) e l’Angelus 1.855.000 spettatori (21.33%). A seguire Linea Verde interessa 2.886.000 spettatori con il 24.81% (presentazione: 2.053.000 – 20.41%). Su Canale5 la nuova stagione de Le Storie di Melaverde totalizza 726.000 spettatori con il 10.59% nella prima parte e 954.000 spettatori con il 12.92% nella seconda parte, mentre Melaverde interessa 1.671.000 spettatori con il 17.3%. Su Rai2, dopo, TGSport Giorno (266.000 – 3.89%), la seconda parte di Citofonare Rai2 raduna 345.000 spettatori (4.8%), nella prima parte, e 479.000 (5.03%), nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di Due Uomini e 1/2 registra 211.000 spettatori (2.93%). Drive Up segna 195.000 spettatori (2.28%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL coinvolge 681.000 spettatori (5.37%). Su Rai3 TGR RegionEiropa ottiene 168.000 spettatori (2.24%) e il TG3 delle 12 informa 377.000 spettatori (4.29%). ll Cacciatore di Sogni conquista 186.000 spettatori (1.46%). Su Rete4, dopo il TG, Colombo raduna 307.000 spettatori pari al 2.55%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto interessa 75.000 spettatori con l’1.07%. La7 Doc – I Segreti di Pompei segna 111.000 spettatori con l’1.19%. Gigawatt – Tutto è energia cattura l’attenzione di 173.000 spettatori con l’1.41%. Su Sky Sport Uno – dalle 10:30 alle 12:41 – la finale del Torneo di Tennis di Shangai Sinner-Djovich segna 801.000 spettatori (856.000 in total audience) con il 10.2%.

Su Rai1 Domenica In colleziona 1.971.000 spettatori con il 15.81%, nella presentazione dalle 14:02 alle 14:30, 1.992.000 spettatori con il 17.01% nella prima parte, 1.512.000 spettatori con il 15.07% nella seconda parte e 1.334.000 spettatori con il 13.85% ne I Saluti di Mara dalle 16:54 alle 17:15. A seguire, dopo il TG1 (1.286.000 – 13.38%), Da Noi… A Ruota Libera è scelto da 1.501.000 spettatori con il 14.39%. Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.125.000 – 16.5%), Amici di Maria De Filippi raggiunge 2.730.000 spettatori pari al 23.42%. A seguire Verissimo intrattiene 2.244.000 spettatori pari al 23.07% nella prima parte e 2.131.000 spettatori pari al 21.38% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer e 1.900.000 spettatori pari al 17.21 ne I Saluti di Verissimo in onda dalle 18:19 alle 18.37 Su Rai2 Il Palio d’Italia totalizza 442.000 spettatori pari al 3.61%. A seguire Juventus-Roma di Serie A femminile incolla davanti al video 432.000 spettatori pari al 4.32%. Regata Antiche Repubbliche Marinare segna 400.000 spettatori con il 3.85%. Su Italia1 la finale di America’s Cup 2024 raccolgono 451.000 spettatori (3.79%). A seguire, dopo E-Planet (230.000 – 2.2%), Person of Interest è scelto da 240.000 spettatori (2.48%) e da 336.000 spettatori (3.46%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.067.000 spettatori (16.43%) e In Mezz’Ora è visto da 1.039.000 spettatori (8.72%). Il Mondo di In Mezz’Ora segna 688.000 spettatori (6.46%). Dopo una presentazione (470.000 – 4.93%), Rebus segna 555.000 spettatori (5.74%). Dopo una presentazione di 19 minuti (585.000 – 6.02%), Kilimangiaro on the road conquista 1.008.000 spettatori (9.21%). Su Rete4 Gli Uccelli ha convinto 416.000 spettatori con il 3.77%. Su La7 Una giornata particolare è visto da 418.000 spettatori pari al 3.72%. Su Tv8 la Superbike coinvolge 449.000 spettatori (3.6%) e 380.000 spettatori (3.3%). Sul Nove Femmine contro maschi è visto da 240.000 spettatori (2%).

