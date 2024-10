Ascolti tv, chi ha vinto in tutte le fasce di ieri?

Ogni giorno in tv tanti programmi si sfidano tra di loro a colpi di audience: non c’è solo la prima serata o le agguerrite fasce del preserale e access prime time.

E’ infatti nell’arco di tutta la giornata che vanno in scena veri duelli di audience. Chi avrà battuto chi, ad esempio, in seconda serata oppure nella fascia pomeridiana? E in quella del mattino e di mezzogiorno?

Scopriamo tutti i risultati degli ascolti tv di ieri come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 431.000 spettatori con l’11.4% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 405.000 e il 12.4%). A seguire, dopo il TG1 delle 8 (911.000 – 19%), Unomattina intrattiene 801.000 spettatori con il 18.3% e Storie Italiane è seguito da 769.000 spettatori con il 17.8% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 618.000 spettatori con il 19.8% e TG5 Mattina delle 8 1.182.000 spettatori con il 24.6%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 913.000 spettatori con il 20.8% nella prima parte e 779.000 spettatori con il 18.4% nella seconda parte (I Saluti a 717.000 e il 16%). Su Rai2, dopo TG2 Mattina delle 8:30 (129.000 – 2.8%), Radio2 Social Club raggiunge 219.000 spettatori (5%), mentre TG2 Italia Europa è visto da 208.000 spettatori (4.8%) e TG2 Flash 279.000 spettatori (5.9%). Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 81.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 134.000 spettatori (3.2%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 182.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia informa 414.000 spettatori (11.3%) e TGR Buongiorno Regione 594.000 spettatori (12.4%). A seguire, dopo la presentazione (261.000 – 5.4%), Agorà intrattiene 269.000 spettatori (5.9%), mentre ReStart totalizza 180.000 spettatori (4.3%) ed Elisir, dopo la presentazione (203.000 – 4.8%), è scelto da 294.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 120.000 spettatori (2.5%) e Terra Amara 273.000 spettatori (6.2%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 258.000 spettatori (6%). Su La7 Omnibus raduna 143.000 spettatori (3.7%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (252.000 – 5.2%), 229.000 spettatori (5%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 204.000 spettatori (4.7%).

aggiornamento ore 12.19

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 808.000 spettatori (15.6%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.592.000 spettatori (16.7%). Su Canale5 Forum totalizza 1.345.000 spettatori con il 19%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (283.000 – 5.7%), I Fatti Vostri raduna 496.000 spettatori (8.7%) nella prima parte e 792.000 spettatori (8.7%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 240.000 spettatori (3.8%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 555.000 spettatori (4.6%) e 402.000 spettatori (3.3%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 MixerStoria – La Storia Siamo Noi sigla 264.000 spettatori (4.8%) e il TG3 delle 12 informa 659.000 spettatori (8.5%). A seguire Quante Storie conquista 524.000 spettatori (4.8%), mentre Passato e Presente è seguito da 474.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 240.000 spettatori pari al 4.6% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 556.000 spettatori pari al 5%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 317.000 spettatori con il 5.9% nella prima parte e 499.000 spettatori con il 5.1% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 103.000 spettatori (1.8%) e 4 Ristoranti 214.000 spettatori (2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 113.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio e 212.000 spettatori (1.8%) nel secondo episodio.

aggiornamento 15.41

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.235.000 – 18.1%), La Volta Buona colleziona 1.429.000 spettatori con il 12% nella presentazione Aspettando La Volta Buona e 1.388.000 spettatori con il 13.8%, mentre Il Paradiso delle Signore conquista 1.610.000 spettatori con il 19.1%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.305.000 – 16.1%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.617.000 spettatori con il 19.4% nella presentazione e 2.018.000 spettatori con il 20.6%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.254.000 spettatori pari al 18.4% e Endless Love sigla 2.250.000 spettatori pari al 19%, mentre Uomini e Donne raduna 2.307.000 spettatori pari al 23% (Finale a 1.653.000 e il 18.9%) e Amici + My Home My Destiny segna 1.291.000 spettatori pari al 15.6%. A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.129.000 spettatori pari al 13.6% nella prima parte e 1.197.000 spettatori pari al 12.5% nella seconda parte (I Saluti a 1.148.000 e il 10.4%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 1.033.000 spettatori con il 9.2% e BellaMa’ intrattiene 566.000 spettatori con il 6.6%. A seguire Le Indagini di Sister Boniface è seguito da 209.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 411.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio, 408.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio e 337.000 spettatori (3.1%) nel terzo episodio. A seguire N.C.I.S. Los Angeles arriva a 315.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio e 318.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 358.000 spettatori (4%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.145.000 spettatori (17.5%), mentre Rai Parlamento – Question Time coinvolge 346.000 spettatori (3.5%). A seguire, dopo Aspettando Geo (578.000 – 7%), Geo conquista 1.030.000 spettatori (10.1%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 794.000 spettatori con il 7.1%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 486.000 spettatori con il 5.6%. A seguire Sparatorie ad Abilene sigla 427.000 spettatori con il 4.4%. Su La7, dopo la presentazione (471.000 – 4.1%), Tagadà è visto da 387.000 spettatori pari al 4.2% e 275.000 spettatori pari al 3.4% nella parte chiamata #Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 193.000 spettatori pari al 2%. Su Tv8 Non è tua figlia segna 258.000 spettatori (2.2%), Ho sognato l’amore 237.000 spettatori (2.8%) e Un matrimonio in campagna 234.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Ho Vissuto con un Killer totalizza 97.000 spettatori (0.8%) nel primo episodio e 145.000 spettatori (1.5%) nel secondo episodio, mentre Storie Criminali interessa 125.000 spettatori (1.5%).

aggiornamento 18.11