Ascolti tv, chi ha vinto in tutte le fasce di ieri?

Ogni giorno in tv tanti programmi si sfidano tra di loro a colpi di audience: non c’è solo la prima serata o le agguerrite fasce del preserale e access prime time.

E’ infatti nell’arco di tutta la giornata che vanno in scena veri duelli di audience. Chi avrà battuto chi, ad esempio, in seconda serata oppure nella fascia pomeridiana? E in quella del mattino e di mezzogiorno?

Scopriamo tutti i risultati degli ascolti tv di ieri come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Daytime Mattina

Su Rai1 Il Caffè dà il buongiorno a 147.000 spettatori con il 7.6% e, dopo il TG1 delle 7 di breve durata (325.000 – 12.5%), Unomattina in Famiglia intrattiene 584.000 spettatori con il 15.6% nella prima parte e, dopo il TG1 delle 8 (1.066.000 – 20%) e TG1-Medicina (1.185.000 – 20.5%), 1.322.000 spettatori con il 21.7% nella seconda parte. Check Up è visto da 945.000 spettatori con il 16.1%, mentre A Sua Immagine raduna 1.283.000 spettatori con il 18.6%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 390.000 spettatori con il 15% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.145.000 spettatori con il 20.2%. A seguire Speciale TG5 Tra Harris e Trump raccoglie 695.000 spettatori con l’11.3%, mentre la Santa Messa raduna 926.000 spettatori con il 15.9%. Su Rai2 Radio2 Social Club raduna 195.000 spettatori (3.2%). A seguire la presentazione di Citofonare Rai2 segna 280.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Young Sheldon è seguito da 129.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio e 182.000 spettatori (3.1%) nel secondo episodio, mentre Big Bang Theory sigla 211.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e 262.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio. A seguire Due uomini e 1/2 totalizza 259.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio. Su Rai3 Sorgente di Vita intrattiene 47.000 spettatori (1.6%) e Sulla Via di Damasco 93.000 spettatori (2.2%). Dopo una presentazione (85.000 – 1.6%), Agorà Weekend totalizza 209.000 spettatori (3.5%), Mi Manda Raitre Pillole 266.000 spettatori (4.4%). A seguire Culto Evangelico arriva a 86.000 spettatori (1.5%). Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 150.000 spettatori (4.2%) e Terra Amara 346.000 spettatori (5.8%). Dopo una presentazione di 19 minuti (273.000 – 4.7%), Dalla Parte degli Animali è seguito da 245.000 spettatori (4.2%), nella prima parte, 271.000 spettatori (4.2%), nella seconda parte e 388.000 spettatori (5.1%) nell’ultimo segmento. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 145.000 spettatori (4.7%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (291.000 – 6.9%), 224.000 spettatori (3.7%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Camera con Vista sigla 166.000 spettatori (2.9%).

aggiornamento ore 11.10

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa raccoglie 1.468.000 spettatori (21.6%) e l’Angelus 2.074.000 spettatori (23.8%). Linea Verde interessa 2.585.000 spettatori con il 22.2% (breve anteprima: 2.091.000 – 20.9%). Su Canale5 la nuova stagione de Le Storie di Melaverde totalizza 788.000 spettatori con il 12.5% nella prima parte e 965.000 spettatori con il 13.3% nella seconda parte, mentre Melaverde interessa 1.796.000 spettatori con il 18.6%. Su Rai2, dopo, TGSport Giorno (313.000 – 5.1%), la seconda parte di Citofonare Rai2 raduna 334.000 spettatori (4.9%), nella prima parte, e 516.000 spettatori (5.5%), nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di Due Uomini e 1/2 registra 254.000 spettatori (3.6%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL coinvolge 571.000 spettatori (4.4%) e 428.000 spettatori (3.2%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 TGR Regioneuropa ottiene 138.000 spettatori (1.9%) e il TG3 delle 12 informa 491.000 spettatori (5.5%). Lucca Comics & Games conquista 275.000 spettatori (2.1%). Su Rete4, dopo il TG, Colombo raduna 350.000 spettatori pari al 2.8%. Su La7 The Royals interessa 106.000 spettatori con l’1.1%, mentre Gigawatt: tutto è energia cattura l’attenzione di 147.000 spettatori con l’1.2%. Su Tv8 la Moto 3 raccoglie 307.000 spettatori (4.7%), la Moto 2 419.000 (4.1%).

aggiornamento ore 12.29

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In colleziona 1.863.000 spettatori con il 14.3% nella presentazione di 28 minuti, 1.894.000 spettatori con il 15.9% nella prima parte, 1.768.000 spettatori con il 15.8% nella seconda parte, e 1.586.000 spettatori con il 14.2%, nella seconda parte. Da Noi… A Ruota Libera è scelto da 1.771.000 spettatori con il 13.3%. Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.490.000 – 18.5%), Amici di Maria De Filippi raggiunge 3.034.000 spettatori pari al 24.8%. A seguire Verissimo intrattiene 2.208.000 spettatori pari al 20.4% nella prima parte, 2.475.000 spettatori pari al 19.7% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer, e 2.296.000 spettatori pari al 16% ne I Saluti di Verissimo. Su Rai2 Il Palio d’Italia totalizza 326.000 spettatori pari al 2.5%. A seguire la Maratona di New York incolla davanti al video 371.000 spettatori pari al 3.4%. Su Italia1 dopo E-Planet (268.000 – 2.1%), Batman – Il Ritorno è scelto da 246.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.881.000 spettatori (14.4%) e In Mezz’ora Speciale è visto da 707.000 spettatori (6%). Dopo una presentazione di 16 minuti (467.000 – 4.3%), Rebus segna 539.000 spettatori (4.8%). Dopo una presentazione di 8 minuti (676.000 – 5.8%), Kilimangiaro – Il Grande Viaggio conquista 927.000 spettatori (7.4%) mentre Kilimangiaro segna 1.190.000 spettatori (8.3%). Su Rete4 U-571 ha convinto 309.000 spettatori con il 2.7%. Su La7 Una giornata particolare è visto da 354.000 spettatori pari al 3%. Su Tv8 la Moto GP coinvolge 967.000 spettatori (7.5%). Zona Rossa segna 478.000 spettatori col 4.1%. Sul Nove Only Fun – Comico Show è visto da 238.000 spettatori (1.9%). Il Gran Premio di Formula1 del Brasile ha raccolto 754.000 spettatori con il 5.9%, su Sky Sport F1 e 323.000 spettatori con il 2.5% su Sky Sport Uno.

aggiornamento ore 16,19