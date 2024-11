Ascolti tv, chi ha vinto in tutte le fasce di ieri?

Ogni giorno in tv tanti programmi si sfidano tra di loro a colpi di audience: non c’è solo la prima serata o le agguerrite fasce del preserale e access prime time.

E’ infatti nell’arco di tutta la giornata che vanno in scena veri duelli di audience. Chi avrà battuto chi, ad esempio, in seconda serata oppure nella fascia pomeridiana? E in quella del mattino e di mezzogiorno?

Scopriamo tutti i risultati degli ascolti tv di ieri come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Daytime Mattina

Su Rai1 dalle 2 alle 6:31 Porta a Porta – Corsa alla Casa Bianca: Harris o Trump? intrattiene 182.000 spettatori con il 12.2%, mentre dalle 6:32 alle 9:53 Speciale TG1 – Elezioni Americane dà il buongiorno a 863.000 spettatori con il 17.6%. A seguire Storie Italiane è seguito da 710.000 spettatori con il 17% nella prima parte. Su Canale5 dalle 6:03 alle 7:54 Speciale TG5 – USA 2024: La Scelta Americana conquista 763.000 spettatori con il 19.7%, mentre TG5 Mattina delle 8 informa 1.298.000 spettatori con il 21.9%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 940.000 spettatori con il 18.7% nella prima parte e 853.000 spettatori con il 20.7% nella seconda parte. Su Rai2 Binario 2 interessa 126.000 spettatori (2.3%) e VideoBox è seguito da 109.000 spettatori (1.9%). Dopo TG2 Mattina delle 8:30 (170.000 – 2.9%), Radio2 Social Club raggiunge 245.000 spettatori (5%), mentre dalle 9:59 alle 12 Speciale TG2 – Elezioni Americane è visto da 404.000 spettatori (8.5%). Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 76.000 spettatori (1.4%) nel primo episodio e 84.000 spettatori (1.9%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. Miami totalizza 100.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio. Su Rai3 dalle 2 alle 6:57 Speciale TG3 – La Corsa alla Casa Bianca totalizza 61.000 spettatori (3.7%), mentre Buongiorno Italia informa 430.000 spettatori (9.5%) e TGR Buongiorno Regione 543.000 spettatori (9.4%). A seguire, dopo la presentazione (289.000 – 4.8%), Agorà intrattiene 289.000 spettatori (5.2%), mentre ReStart totalizza 250.000 spettatori (5.8%) ed Elisir, dopo la presentazione (170.000 – 4.1%), è scelto da 210.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 dalle 2 alle 5:51 E’ Sempre Cartabianca – Elezioni Americane fa sintonizzare 94.000 spettatori (6.8%). A seguire Love is in the Air ha raccolto 76.000 spettatori (2.4%) e Terra Amara 320.000 spettatori (5.8%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 237.000 spettatori (5.7%). Su La7 dalle 2 alle 9:33 Speciale TGLa7 – La Notte Americana raduna 309.000 spettatori (10.6%). A seguire Coffee Break totalizza 261.000 spettatori (6.2%).

aggiornamento ore 11.11

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 891.000 spettatori (17.6%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.643.000 spettatori (16.9%). Su Canale5 Forum totalizza 1.344.000 spettatori con il 19.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri raduna 780.000 spettatori (8.9%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. Miami registra 257.000 spettatori (4.1%). Dopo Studio Aperto, Grande Fratello arriva a 568.000 spettatori (4.9%), mentre Sport Mediaset coinvolge 557.000 spettatori (4.6%) e 430.000 spettatori (3.6%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 MixerStoria – La Storia Siamo Noi sigla 214.000 spettatori (3.9%) e il TG3 delle 12 informa 663.000 spettatori (8.7%). A seguire dalle 12:25 alle 13:03 Speciale TG3 – Elezioni Americane conquista 643.000 spettatori (6.4%), mentre Passato e Presente è seguito da 391.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 189.000 spettatori pari al 3.7% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 543.000 spettatori pari al 4.8%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 351.000 spettatori con il 6.6% nella prima parte e 583.000 spettatori con il 5.8% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 128.000 spettatori (2.1%) e 4 Ristoranti 219.000 spettatori (2%). Sul Nove, dopo Alta Infedeltà (84.000 – 1.6%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 111.000 spettatori (1.3%) nel primo episodio e 156.000 spettatori (1.3%) nel secondo episodio.

aggiornamento ore 14.09

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.245.000 – 18.7%), dalle 14:08 alle 15 Speciale TG1 – La Vittoria di Donald Trump colleziona 1.158.000 spettatori con il 10.4%. A seguire La Volta Buona arriva a 1.103.000 spettatori con il 12%, mentre Il Paradiso delle Signore conquista 1.580.000 spettatori con il 19.1%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.360.000 – 16.4%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.741.000 spettatori con il 20% nella presentazione e 2.390.000 spettatori con il 21.8%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.202.000 spettatori pari al 18.4% e Endless Love sigla 2.354.000 spettatori pari al 20.7%, mentre Uomini e Donne raduna 2.355.000 spettatori pari al 24.8% (Finale a 1.573.000 e il 18.9%) e Amici segna 1.353.000 spettatori pari al 16.5%. A seguire, dopo My Home My Destiny (1.275.000 – 15.4%), Pomeriggio Cinque intrattiene 1.279.000 spettatori pari al 14.6% nella prima parte e 1.364.000 spettatori pari al 12.5% nella seconda parte (I Saluti a 1.598.000 e il 12.9%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 958.000 spettatori con l’8.9% e BellaMa’ intrattiene 482.000 spettatori con il 5.7%. A seguire La Porta Magica è seguito da 265.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 492.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio, 506.000 spettatori (4.6%) nel secondo episodio e 433.000 spettatori (4.3%) nel terzo episodio. A seguire N.C.I.S. Los Angeles arriva a 417.000 spettatori (4.8%) nel primo episodio e 320.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 384.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.998.000 spettatori (16.8%), mentre Rai Parlamento – Question Time coinvolge 238.000 spettatori (2.6%) e dalle 16:11 alle 17:15 Speciale TG3 – La Vittoria di Trump è la scelta di 324.000 spettatori (3.9%). A seguire, dopo Aspettando Geo (1.013.000 – 9.6%), Geo conquista 1.573.000 spettatori (12.4%). Su Rete4 dalle 14:05 alle 18:52 The President ha convinto 434.000 spettatori con il 4.4%. Su La7, dopo la presentazione (605.000 – 5.5%), Tagadà è visto da 499.000 spettatori pari al 5.7% e 315.000 spettatori pari al 3.7% nella parte chiamata #Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 212.000 spettatori pari al 2%. Su Tv8 La confraternita segna 211.000 spettatori (1.9%), Il Natale di Molly 286.000 spettatori (3.4%) e Un marito per Natale 289.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie totalizza 113.000 spettatori (1.2%), mentre Storie Criminali interessa 85.000 spettatori (1%).

aggiornamento ore 17.21