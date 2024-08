Ascolti tv, chi ha vinto nel preserale e access prime time

Ascolti Tv di ieri: non c’è soltanto la gara degli ascolti in prima serata, ma anche la sfida tra i programmi premiati ieri sera nelle fasce che anticipano proprio il prime time.

Si tratta del preserale e dell’access prime time, che per tradizione accompagnano gli italiani verso la prima serata.

Chi ha vinto la sfida dei dati share e auditel nelle suddette fasce? Ecco gli esiti di ieri sul preserale e l’access prime time come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Access

Su Rai1 Techetechetè Extra arriva a 1.760.000 spettatori (12.7%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.953.000 spettatori pari al 14.3%. Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta è visto da 381.000 spettatori (2.8%). Su Rete4 Stasera Italia ha raggiunto 505.000 spettatori e il 3.8% nella prima parte e 545.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 625.000 spettatori (4.5%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 341.000 spettatori pari al 2.6%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 344.000 spettatori (2.5%).

aggiornamento ore 12.47

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.662.000 spettatori pari al 16.5%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.316.000 spettatori pari al 19.9%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.014.000 spettatori (10.6%), mentre The Wall ha convinto 1.561.000 spettatori (13.7%). Su Rai2, dopo TG Olimpico (1.179.000 – 12.7%) e Le Storie di Parigi (1.327.000 – 13.5%), l’ultima puntata di Notti Olimpiche totalizza 1.607.000 spettatori (13%). Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Parma-Palermo sigla 493.000 spettatori con il 4.4%; pre e post partita a 408.000 spettatori con il 3.7%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.743.000 spettatori (14.6%). A seguire Blob segna 521.000 spettatori (4%). Su Rete4 Terra Amara interessa 429.000 spettatori (3.4%). Su La7 Mine Vaganti raggiunge 196.000 spettatori e l’1.9%. Su Tv8 la Superbike ha conquistato un netto di 128.000 spettatori (1.2%). Sul Nove, dopo Anplagghed (178.000 – 1.9%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 221.000 spettatori con l’1.9%.

aggiornamento ore 15.21