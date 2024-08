Ascolti tv, chi ha vinto nel preserale e access prime time

Ascolti Tv di ieri: non c’è soltanto la gara degli ascolti in prima serata, ma anche la sfida tra i programmi premiati ieri sera nelle fasce che anticipano proprio il prime time.

Si tratta del preserale e dell’access prime time, che per tradizione accompagnano gli italiani verso la prima serata.

Chi ha vinto la sfida dei dati share e auditel nelle suddette fasce? Ecco gli esiti di ieri sul preserale e l’access prime time come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Access

Su Rai1 – dalle 20:43 alle 21:26 – Techetechetè ha ottenuto 2.498.000 spettatori con il 17.7%. Su Canale5 – dalle 20:44 alle 21:09 – Paperissima Sprint raccoglie 2.095.000 spettatori pari al 14.7%. Su Italia1 Coppa Italia Live raduna 395.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 683.000 spettatori (5.1%) e Un Posto al Sole – Le Storie appassiona 778.000 spettatori (5.5%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 693.000 spettatori e il 5% nella prima parte, 764.000 spettatori e il 5% nella seconda parte e 630.000 spettatori e il 4.6% nella terza parte Estate di Guerra in onda dalle 21:30 alle 22. Su La7 In Onda ha interessato 1.245.000 spettatori (8.7%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 529.000 spettatori pari al 3.8%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 478.000 spettatori (3.4%). Su RealTime Casa a Prima Vista raccoglie 465.000 spettatori (3.3%).

aggiornamento 11,44

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.812.000 spettatori pari al 19.3% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.520.000 spettatori pari al 22.7%. Su Canale5, in replica, The Wall – Protagonisti ha intrattenuto 1.278.000 spettatori (14.3%) mentre The Wall ha convinto 1.713.000 spettatori (16%). Su Rai2 l’appuntamento con NCIS Los Angeles raccoglie 321.000 appassionati pari al 3.1% mentre SWAT 435.000 pari al 3.5%. Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Lecce-Mantova sigla 385.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.962.000 spettatori (16.8%). A seguire Blob segna 714.000 spettatori (5.6%). Su Rete4 Terra Amara interessa 467.000 spettatori (3.7%). Su La7 Padre Brown raduna 112.000 spettatori pari all’1.1%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 248.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 367.000 spettatori con il 3%.

aggiornamento ore 14.31

Seconda Serata

Su Rai1 Cose Nostre è scelto da 507.000 spettatori con il 7.4%. Su Canale5 Tg5 Notte è visto da 626.000 spettatori (14.2%). Su Rai2 Magna Grecia Film Festival raccoglie 188.000 spettatori pari al 2.5%. Dopo una breve presentazione (120.000 – 2.2%), l’esordio di Love Game segna 69.000 spettatori e l’1.6%. Su Italia1 Coppa Italia Live segna 310.000 spettatori con il 3.7%. A seguire il film Precious Cargo segna 180.000 spettatori e il 4.2%. Su Rai3 Il Fattore Umano ha interessato 309.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Mamma Mia! è la scelta di 158.000 spettatori (5%).

aggiornamento ore 18.03