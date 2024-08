Ascolti tv, chi ha vinto nel preserale e access prime time

Ascolti Tv di ieri: non c’è soltanto la gara degli ascolti in prima serata, ma anche la sfida tra i programmi premiati ieri sera nelle fasce che anticipano proprio il prime time.

Si tratta del preserale e dell’access prime time, che per tradizione accompagnano gli italiani verso la prima serata.

Chi ha vinto la sfida dei dati share e auditel nelle suddette fasce? Ecco gli esiti di ieri sul preserale e l’access prime time come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Su Rai1 Techetechetè arriva a 2.971.000 spettatori (19.1%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.268.000 spettatori pari al 14.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.155.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 696.000 spettatori (4.6%) e Un Posto al Sole – Le Storie appassiona 782.000 spettatori (5%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 625.000 spettatori e il 4.1% nella prima parte e 684.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.143.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 628.000 spettatori pari al 4.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 530.000 spettatori (3.4%). Su RealTime Casa a Prima Vista raccoglie 491.000 spettatori (3.2%).

Aggiornamento ore 11,43

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.950.000 spettatori pari al 20.3%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.906.000 spettatori pari al 24.4%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.378.000 spettatori (15.4%) mentre The Wall ha convinto 1.980.000 spettatori (17.4%). Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles totalizza 370.000 spettatori con il 3.4% e S.W.A.T. conquista 489.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 309.000 spettatori (3%) e FBI: Most Wanted raccoglie 390.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.992.000 spettatori (15.9%). A seguire Blob segna 668.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 Terra Amara interessa 467.000 spettatori (3.4%). Su La7 Padre Brown raduna 114.000 spettatori pari all’1%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 279.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 299.000 spettatori con il 2.2%.

Aggiornamento pore 16.34

Seconda Serata

Su Rai1 Overland: il mondo con gli occhi di Overland è scelto da 592.000 spettatori con l’8%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 447.000 spettatori (12.7%). Su Rai2 Storie di donne al bivio raccoglie 393.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1 Poliziotti fiori: Due sbirri a piedi libero segna 438.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Protestantesimo interessa 148.000 spettatori (2.8%). Su Rete4 Il Castello è la scelta di 240.000 spettatori (4.4%). Su La7 American Gigolò è visto da 139.000 spettatori (2.8%). Su Tv8 Sex and the City segna 186.000 (3%), 154.000 (3.4%), 153.000 (4.9%) e 91.000 spettatori (4%).