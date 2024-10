Ascolti tv, chi ha vinto nel preserale e access prime time

Ascolti Tv di ieri: non c’è soltanto la gara degli ascolti in prima serata, ma anche la sfida tra i programmi premiati ieri sera nelle fasce che anticipano proprio il prime time.

Si tratta del preserale e dell’access prime time, che per tradizione accompagnano gli italiani verso la prima serata.

Chi ha vinto la sfida dei dati share e auditel nelle suddette fasce? Ecco gli esiti di ieri sul preserale e l’access prime time come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 5.306.000 spettatori (26.39%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.727.000 spettatori pari al 13.54%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.418.000 spettatori (7.14%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha raggiunto 928.000 spettatori e il 4.72% nella prima parte e 920.000 spettatori e il 4.54% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica ha interessato 970.000 spettatori (4.82%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 671.000 spettatori pari al 3.4%.

Aggiornamento ore 11.41

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.427.000 spettatori pari al 18.5%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.319.000 spettatori pari al 20.76%. Su Canale5 la replica di Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.383.000 spettatori (18.84%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.218.000 spettatori (20.93%). Su Rai2 Tennis and Friends segna 315.000 spettatori e il 2.13%. S.W.A.T. totalizza 414.000 spettatori con il 2.28%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 534.000 spettatori (3.88%) e CSI: Scena del Crimine raccoglie 576.000 spettatori (3.34%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.587.000 spettatori (15.48%). A seguire Blob segna 703.000 spettatori (3.72%). Su Rete4 La Promessa interessa 707.000 spettatori (3.92%). Su La7 Churchill raggiunge 235.000 spettatori e l’1.91%. Famiglie d’Italia in Pillole segna 223.000 spettatori e l’1.34%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 312.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Little Big Italy è scelto da 226.000 spettatori con l’1.9%. Che Tempo Che Farà ha interessato 442.000 spettatori con il 2.7%. Su La5 – dalle 17:11 alle 21:04 – Temptation Island segna 144.000 spettatori e l’1.01%.

Aggiornamento ore 16.41

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale TG1 è scelto da 429.000 spettatori con il 6.33%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 922.000 spettatori (8.8%). Su Rai2 La Domenica Sportiva al 90esimo raccoglie 294.000 spettatori pari al 3.89%. Su Italia1 Chucky segna 217.000 spettatori con il 7.57%. Su Rai3 Detective: Casi risolti e irrisolti interessa 597.000 spettatori (5.03%). A seguire TG3 Mondo informa 379.000 spettatori (5%). Su Rete4 The Dressmaker: Il diavolo è tornato è la scelta di 142.000 spettatori (4.59%). Su La7 Vajont – Una tragedia italiana è visto da 314.000 spettatori (4.67%). Su Tv8 Pechino Express – La Rotta del Dragone sigla 75.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Fratelli di Crozza intrattiene 190.000 spettatori pari al 5.9%.

Aggiornamento ore 18,54