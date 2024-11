Ascolti tv, chi ha vinto nel preserale e access prime time

Ascolti Tv di ieri: non c’è soltanto la gara degli ascolti in prima serata, ma anche la sfida tra i programmi premiati ieri sera nelle fasce che anticipano proprio il prime time.

Si tratta del preserale e dell’access prime time, che per tradizione accompagnano gli italiani verso la prima serata.

Chi ha vinto la sfida dei dati share e auditel nelle suddette fasce? Ecco gli esiti di ieri sul preserale e l’access prime time come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.757.000 spettatori (23.3%), mentre Affari Tuoi raduna 5.544.000 spettatori (26.4%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.841.000 spettatori pari al 13.5%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 645.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.304.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.314.000 spettatori (6.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.519.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.096.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 1.015.000 spettatori e il 4.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.795.000 spettatori (8.6%). Sul Nove Chissà chi è raccoglie 514.000 spettatori con il 2.5% nella prima parte e 593.000 spettatori con il 2.8% nella seconda parte. Su La5 Uomini e Donne raggiunge 347.000 spettatori e l’1.7%. Su RealTime Cortesie per gli Ospiti sigla 487.000 spettatori (2.3%).

aggiornamento ore 9,49

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 2.961.000 spettatori pari al 20.3%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.033.000 spettatori pari al 23.2%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.708.000 spettatori (20%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.713.000 spettatori (22.4%). In sovrapposizione dalle 18:44 alle 19:52 L’Eredità ottiene 3.433.000 spettatori (21.58%) vs La Ruota Della Fortuna a 3.497.000 spettatori (21.98%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (467.000 – 3.6%), Gormiti – The New Era totalizza 142.000 spettatori con l’1% nel primo episodio e 121.000 spettatori con lo 0.7% nel secondo episodio, mentre Medici in Corsia conquista 342.000 spettatori con l’1.8%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 469.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 701.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.537.000 spettatori (14.1%). A seguire Blob segna 997.000 spettatori (5.1%) e Viaggio in Italia sigla 959.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 La Promessa interessa 958.000 spettatori (5%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 279.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 417.000 spettatori (2.4%). Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? (292.000 – 2.1%), Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo è scelto da 498.000 spettatori con il 2.6%.

aggiornamento ore 12.40

Su Rai1 Porta a Porta totalizza 412.000 spettatori con il 7.8%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 502.000 spettatori (13.4%). Su Rai2 Storie di Donne al Bivio raccoglie 225.000 spettatori pari al 2.6%. Su Italia1 Il ciclone segna 528.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 TG3 Linea Notte totalizza 530.000 spettatori (8%). Su Rete4 Virtual Lies – Fuori controllo è la scelta di 234.000 spettatori (7.4%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su La7 La7 Doc – Tycoons è visto da 269.000 spettatori (3.9%). Su Tv8 Tv8 Champions Night arriva a 540.000 spettatori (4.1%), mentre Gialappa’s Night è visto da 352.000 spettatori (4.6%). Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie raggiunge 107.000 spettatori e il 2.7%.

aggiornamento ore 15.54