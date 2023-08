Ascolti tv, chi ha vinto nel preserale e access prime time

Ascolti Tv di ieri 16 agosto 2023: non c’è soltanto la gara degli ascolti in prima serata, ma anche la sfida tra i programmi premiati ieri sera nelle fasce che anticipano proprio il prime time.

Si tratta del preserale e dell’access prime time, che per tradizione accompagnano gli italiani verso la prima serata.

Chi ha vinto la sfida dei dati share e auditel nelle suddette fasce? Ecco gli esiti di ieri sul preserale e l’access prime time come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Ascolti Tv di ieri 16 agosto 2023

Su Rai1 Techetechetè intrattiene 2.297.000 spettatori con il 16.3%. Su Canale5 Paperissima Sprint Estate raccoglie 2.179.000 spettatori pari al 15.5%. Su Rai2 Tg2 Post Estate interessa 855.000 spettatori (6.1%). Su Italia1 C.S.I. Miami ottiene 837.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 Via dei Matti n° 0 in replica è visto da 656.000 spettatori (4.8%), mentre Le Storie di Un Posto al Sole totalizza 808.000 spettatori (5.7%). Su Rete4 Controcorrente Estate ha radunato 655.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 829.000 spettatori (5.9%) nella seconda parte. Su La7 In Onda Estate ha interessato 907.000 spettatori (6.4%). Su Tv8 4 Hotel intrattiene 421.000 spettatori (3%). Sul Nove la replica di Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo ha raccolto 412.000 spettatori (2.9%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.095.000 spettatori pari al 22%, mentre Reazione a Catena è visto da 2.899.000 spettatori pari al 25.9%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.191.000 spettatori (13%), mentre The Wall ha convinto 1.487.000 spettatori (13.6%). Su Rai2 Hawaii Five-0 sigla 322.000 spettatori con il 3.1% nel primo episodio e 533.000 spettatori con il 4.2% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 389.000 spettatori (3.9%) e C.S.I. Miami 409.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Tg Regione informa 1.769.000 spettatori pari al 14.8%, mentre Blob segna 720.000 spettatori pari al 5.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 542.000 spettatori (4.1%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 270.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica è scelto da 245.000 spettatori (1.9%).