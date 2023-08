Ascolti tv, chi ha vinto nel preserale e access prime time

Ascolti Tv di ieri 17 agosto 2023: non c’è soltanto la gara degli ascolti in prima serata, ma anche la sfida tra i programmi premiati ieri sera nelle fasce che anticipano proprio il prime time.

Si tratta del preserale e dell’access prime time, che per tradizione accompagnano gli italiani verso la prima serata.

Chi ha vinto la sfida dei dati share e auditel nelle suddette fasce? Ecco gli esiti di ieri sul preserale e l’access prime time come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Ascolti Tv di ieri 17 agosto 2023

Nella serata di ieri, giovedì 17 agosto 2023, su Rai1 la replica di Studio Battaglia ha conquistato 1.288.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Canale5 Michelle Impossible & Friends in replica ha incollato davanti al video 1.233.000 spettatori con uno share dell’11%. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 è la scelta di 743.000 spettatori (5.9%). Su Italia1 Chicago Fire è visto da 1.129.000 spettatori pari all’8.6%. Su Rai3 La Grande Opera all’Arena di Verona – Tosca arriva a 597.000 spettatori (5%). Su Rete4 Cape Fear – Il promontorio della paura totalizza un a.m. di 513.000 spettatori (4.5%). Su La7 Un povero ricco raggiunge 627.000 spettatori e il 4.9%. Su Tv8 Attacco glaciale ottiene 374.000 spettatori (3%). Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie interessa 275.000 spettatori (2.6%). Sul 20 Matrix Reloaded è scelto da .000 spettatori (%).

Access Prime Time

Su Rai1 Techetechetè intrattiene 3.178.000 spettatori con il 22.3%. Su Canale5 Paperissima Sprint Estate raccoglie 1.929.000 spettatori pari al 13.6%. Su Rai2 Tg2 Post Estate interessa .000 spettatori (%). Su Italia1 C.S.I. Miami ottiene .000 spettatori con il %. Su Rai3 Via dei Matti n° 0 in replica è visto da .000 spettatori (%), mentre Le Storie di Un Posto al Sole totalizza .000 spettatori (%). Su Rete4 Controcorrente Estate ha radunato .000 spettatori (%) nella prima parte e .000 spettatori (%) nella seconda parte. Su La7 In Onda Estate ha interessato .000 spettatori (%). Su Tv8 4 Hotel intrattiene .000 spettatori (%). Sul Nove la replica di Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo ha raccolto .000 spettatori (%).