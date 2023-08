Ascolti tv, chi ha vinto nel preserale e access prime time

Ascolti Tv di ieri 22 agosto 2023: non c’è soltanto la gara degli ascolti in prima serata, ma anche la sfida tra i programmi premiati ieri sera nelle fasce che anticipano proprio il prime time.

Si tratta del preserale e dell’access prime time, che per tradizione accompagnano gli italiani verso la prima serata.

Chi ha vinto la sfida dei dati share e auditel nelle suddette fasce? Ecco gli esiti di ieri sul preserale e l’access prime time come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Ascolti Tv di ieri 22 agosto 2023

Su Rai1 Techetechetè in ricordo di Toto Cutugno raccoglie 3.076.000 spettatori con il 19.8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.030.000 spettatori con uno share del 13.1%. Su Rai3 Un Posto al Sole Le Storie ha appassionato 644.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 609.000 individui all’ascolto (4%), nella prima parte, e 700.000 spettatori (4.5%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 879.000 spettatori (5.7%). Su Tv8 4 Hotel ha intrattenuto 386.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove la replica di Cash or Trash ha raccolto 302.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai Sport l’appuntamento serale con i Mondiali di Atletica Leggera di Budapest ha interessato 968.000 spettatori pari al 6.3% di share.

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.157.000 spettatori (22.6%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 2.993.000 spettatori (26%). Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti segna 1.258.000 spettatori (13.7%) mentre The Wall ha interessato 1.663.000 spettatori (14.9%). Su Rai2 i Mondiali di Atletica Leggera hanno raccolto 1.967.000 spettatori (9.1%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 372.000 spettatori con il 3.7%. CSI Miami ha ottenuto 590.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 1.713.000 spettatori con il 13.9%. Blob segna 549.000 spettatori con il 3.9%. Via dei Matti N 0 segna 533.000 spettatori con il 3.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 490.000 individui all’ascolto (3.5%). Su La7 Padre Brown ha raccolto 95.000 spettatori (1.1%), nel primo episodio, e 114.000 spettatori (1.1%) nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 281.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Cash or Trash registra 305.000 spettatori con il 2.2%.