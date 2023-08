Ascolti tv, chi ha vinto nel preserale e access prime time

Ascolti Tv di ieri 23 agosto 2023: non c’è soltanto la gara degli ascolti in prima serata, ma anche la sfida tra i programmi premiati ieri sera nelle fasce che anticipano proprio il prime time.

Si tratta del preserale e dell’access prime time, che per tradizione accompagnano gli italiani verso la prima serata.

Chi ha vinto la sfida dei dati share e auditel nelle suddette fasce? Ecco gli esiti di ieri sul preserale e l’access prime time come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Ascolti Tv di ieri 23 agosto 2023

Su Rai1 Techetechetè raccoglie 3.036.000 spettatori con il 19.6%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.163.000 spettatori con uno share del 14%. Su Italia1 NCIS ha registrato 813.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 Un Posto al Sole – Le Storie ha appassionato 628.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 723.000 individui all’ascolto (4.8%), nella prima parte, e 762.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 959.000 spettatori (6.2%). Su Tv8 4 Hotel ha intrattenuto 329.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove la replica di Cash or Trash ha raccolto 342.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai Sport l‘Atletica Leggera segna 885.000 spettatori con il 5.8%.

Preserale

L’Atletica supera il 9%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.158.000 spettatori (22.8%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.120.000 spettatori (26%). Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti segna 1.128.000 spettatori (12.6%) mentre The Wall ha interessato 1.589.000 spettatori (13.8%). Su Rai2 i Mondiali di Atletica Leggera hanno raccolto 1.138.000 spettatori (9.1%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 316.000 spettatori con il 3.1%. CSI Miami ha ottenuto 463.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 1.728.000 spettatori con il 13.5%. Blob segna 555.000 spettatori con il 4%. Via dei Matti N 0 segna 502.000 spettatori con il 3.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 529.000 individui all’ascolto (3.8%). Su La7 Padre Brown ha raccolto 87.000 spettatori (1%), nel primo episodio, e 81.000 spettatori (0.7%) nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 213.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Cash or Trash registra 265.000 spettatori con l’1.9%.