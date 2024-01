Ascolti tv, chi ha vinto nel preserale e access prime time

Ascolti Tv di ieri: non c’è soltanto la gara degli ascolti in prima serata, ma anche la sfida tra i programmi premiati ieri sera nelle fasce che anticipano proprio il prime time.

Si tratta del preserale e dell’access prime time, che per tradizione accompagnano gli italiani verso la prima serata.

Chi ha vinto la sfida dei dati share e auditel nelle suddette fasce? Ecco gli esiti di ieri sul preserale e l’access prime time come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Access Prime Time

Su Rai1 Affari Tuoi gioca con 4.935.000 spettatori e il 23.9%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 3.031.000 spettatori (14.7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato 1.230.000 spettatori (6%). Su Rai3 Chesarà… arriva a 798.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha convinto 631.000 spettatori (3.1%) nella prima parte e 519.000 spettatori (2.5%) nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica convince 752.000 spettatori pari al 3.6%. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 578.000 spettatori (share del 2.8%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha incollato davanti al video 3.139.000 spettatori (19.3%) mentre L’Eredità Weekend ha giocato con 4.253.000 spettatori (23.3%). Su Canale5 Avanti il Primo! Weekend ha raccolto 2.683.000 spettatori (17.1%) mentre Avanti un Altro! Weekend ha intrattenuto 3.679.000 spettatori (20.7%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (443.000 – 3%), Novantesimo Minuto ha registrato 796.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 692.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte chiamata ‘Tempi Supplementari’. Squadra Speciale Cobra 11 è visto da 422.000 individui medi (share del 2.2%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha incollato davanti al video 499.000 spettatori (3%) mentre C.S.I. Miami ha siglato 700.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 l’informazione dei TGR segna 2.456.000 spettatori con il 13.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha appassionato 593.000 spettatori con il 3%. Su La7 The Imitation Game coinvolge 274.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 Galà di Pattinaggio – Bol on Ice 2024 raduna 266.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Little Big Italy segna 372.000 spettatori (2.4%) e Che Tempo Che Farà raccoglie 624.000 spettatori (3.4%).