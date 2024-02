Ascolti tv, chi ha vinto nel preserale e access prime time

Ascolti Tv di ieri: non c’è soltanto la gara degli ascolti in prima serata, ma anche la sfida tra i programmi premiati ieri sera nelle fasce che anticipano proprio il prime time.

Si tratta del preserale e dell’access prime time, che per tradizione accompagnano gli italiani verso la prima serata.

Chi ha vinto la sfida dei dati share e auditel nelle suddette fasce? Ecco gli esiti di ieri sul preserale e l’access prime time come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Access Prime Time

Su Rai1 Prima Festival sigla 8.537.000 spettatori pari al 37.9% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.709.000 spettatori pari all’11.2%. Su Rai2 TG2 Post segna 482.000 spettatori con l’1.94%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.215.000 spettatori con il 5.09%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.164.000 spettatori (5.07%) e Un Posto al Sole appassiona 1.493.000 spettatori (6.07%). Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 565.000 spettatori con il 2.37% (breve presentazione a 256.000 e l’1.18%). Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.191.000 spettatori (4.91%). Su Tv8 4 Hotel intrattiene 273.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in prima tv ha raccolto 448.000 spettatori (1.8%). Su RaiPremium Don Matteo 10 raduna 313.000 spettatori (1.3%) con l’episodio delle 20:20. Su La5 Uomini e Donne in replica diverte 332.000 spettatori (1.5%).