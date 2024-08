Ascolti tv, chi ha vinto nel preserale e access prime time

Ascolti Tv di ieri: non c’è soltanto la gara degli ascolti in prima serata, ma anche la sfida tra i programmi premiati ieri sera nelle fasce che anticipano proprio il prime time.

Si tratta del preserale e dell’access prime time, che per tradizione accompagnano gli italiani verso la prima serata.

Chi ha vinto la sfida dei dati share e auditel nelle suddette fasce? Ecco gli esiti di ieri sul preserale e l’access prime time come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Access Prime Time

Su Rai1 Techetchetè extra ha ottenuto 1.821.000 spettatori con l’11%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.858.000 spettatori pari all’11.2%. Su Rai2 – dalle 20:32 alle 21:39 – per le Olimpiadi di Parigi 2024, la Scherma, con la finale di fioretto a squadre donne (valsa all’Italia una medaglia d’argento), intrattiene 3.666.000 spettatori pari al 22.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.039.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 743.000 spettatori (4.8%) e Un Posto al Sole appassiona 1.313.000 spettatori (7.8%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 543.000 spettatori e il 3.5% nella prima parte e 631.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 862.000 spettatori (5.2%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 262.000 spettatori pari all’1.6%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 553.000 spettatori (3.4%). Su RealTime Casa a Prima Vista raccoglie 366.000 spettatori (2.3%). Su Eurosport 2 per le Olimpiadi di Parigi 2024, la Scherma ha raggiunto 360.000 spettatori pari al 2.2%.

aggiornamento 11.37

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.800.000 spettatori pari al 17.9%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.438.000 spettatori pari al 20.2%. Su Canale5, in replica, The Wall – Protagonisti ha intrattenuto 1.192.000 spettatori (10.7%), mentre The Wall ha convinto 1.424.000 spettatori (12.4%). Su Rai2 per le Olimpiadi di Parigi 2024, la Ginnastica Artistica raccoglie 2.598.000 appassionati pari al 19.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 212.000 spettatori (2%) e FBI: Most Wanted raccoglie 397.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.554.000 spettatori (12.2%). A seguire Blob segna 559.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Terra Amara interessa 432.000 spettatori (3%). Su La7 Padre Brown raduna 142.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 146.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 267.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai Sport l’appuntamento con le Olimpiadi di Parigi 2024 raduna 717.000 spettatori (7.2%) con l’incontro di Beach Volley Svezia-Italia, e 501.000 spettatori (3.6%) con il Tiro con l’Arco. Su Eurosport 1 e Eurosport 4, per le Olimpiadi di Parigi 2024, la Ginnastica Artistica raccoglie 325.000 spettatori con il 2.8%.

aggiornamento 13.17

Seconda Serata

Su Rai1 Il Provinciale è scelto da 378.000 spettatori con il 6.6%. Su Canale5 Tg5 Notte è visto da 403.000 spettatori (11.9%). Su Rai2 Notti Olimpiche raccoglie 1.214.000 spettatori pari al 14.3%. Il Meglio Di... segna 282.000 spettatori e l’8.7%. Su Italia1 Law & Order segna 295.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Mixer Vent’anni di Televisione ha interessato 320.000 spettatori (2.9%) mentre TG3 Linea Notte Estate raduna 266.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 Ferie d’agosto è la scelta di 269.000 spettatori (5%). Su La7 Arance e Martello è visto da 149.000 spettatori (2.1%).

aggiornamento ore 16.25