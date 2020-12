Ascolti Tv di ieri 1 dicembre 2020: ecco chi ha vinto

Ascolti Tv di ieri 1 dicembre 2020: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 1 dicembre per i principali canali televisivi italiani?

Ascolti Tv 1 dicembre 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, martedì 1 dicembre 2020, su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Piramide di Fango ha conquistato 4.275.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Canale 5 il match di Champions League Atalanta-Midtjylland ha raccolto davanti al video 2.937.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 2.558.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.696.000 spettatori (9.2%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 948.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 888.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.201.000 spettatori con uno share del 5.1%. Su TV8 Tutti Insieme per Natale ha segnato l’1.8% con 461.000 spettatori mentre sul Nove Ultimatum alla Terra ha catturato l’attenzione di 406.000 spettatori (1.6%). Su Rai4 Seven Sisters sigla il 2.9% con 722.000 spettatori. Sul 20 Ghost Rider – Spirito di Vendetta sigla l’1.3% con 347.000 spettatori mentre su La5 la replica del Grande Fratello Vip segna lo 0.9% con 180.000 spettatori. Su Real Time Matrimonio a Prima Vista Italia si porta al 3.2% con 891.000 spettatori. Su Sky Sport Uno il match di Champions League Borussia Moenchengladbach-Inter è stato seguito da 557.000 spettatori (2%). Su Sky Uno Antonino Chef Academy sigla lo 0.4% con 116.000 spettatori.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.268.000 spettatori con il 18.6%. Su Canale 5 Striscina la Notizina si porta al 14.7% con 4.072.000 spettatori. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.5% con 1.290.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.197.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 Che Succ3de? ha convinto 1.397.000 spettatori pari al 5.1% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.794.000 spettatori pari al 6.3%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.429.000 individui all’ascolto (5.2%) nella prima parte e 1.277.000 (4.5%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.184.000 spettatori (7.7%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 631.000 spettatori con il 2.2% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 640.000 spettatori con il 2.3%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti si porta al 2% con 560.000 spettatori.