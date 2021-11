Ascolti Tv di ieri 1 novembre 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 1 novembre 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 1 novembre per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share.

Ascolti tv 1 novembre: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.612.000 spettatori pari al 19%, mentre L’Eredità è visto da 4.759.000 spettatori pari al 22.6%. Su Canale5 Caduta Libera! Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.321.000 spettatori (12.5%), mentre Caduta Libera! ha convinto 3.571.000 spettatori (17.3%). Su Rai2 Blue Bloods raccoglie 433.000 spettatori (2.2%) e N.C.I.S. New Orleans 682.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 686.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Tg Regione informa 3.211.000 spettatori pari al 14.9%, mentre Blob segna 1.355.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 694.000 spettatori (3.1%). Su La7 Ghost Whisperer ha totalizzato 255.000 spettatori (1.4%) nel primo episodio e 290.000 spettatori (1.4%) nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco ha conquistato 238.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 270.000 spettatori (1.3%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 590.000 spettatori (12.2%) nella presentazione dalle 7:11 alle 7:54 e 1.288.000 spettatori (16.3%) dalle 8:36 alle 9:49; all’interno il Tg1 delle 8 è visto da 1.397.000 spettatori (20%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, Storie Italiane dalle 9:57 alle 10:29 è seguito da 1.347.000 spettatori (16.4%) e A Sua Immagine – Speciale Tutti i Santi dalle 10:29 alle 12:17 registra un netto di 1.521.000 spettatori (15.7%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 468.000 spettatori con il 13.7% e Tg5 Mattina 1.382.000 spettatori con il 19.5%, mentre Mattino Cinque Life ha raccolto 1.267.000 spettatori con il 15.9% nella prima parte e 1.023.000 spettatori con il 12.4% nella seconda parte (I Saluti a 891.000 e il 10.7%). Su Rai2 Radio2 Social Club intrattiene 315.000 spettatori (3.9%), mentre Tg2 Italia è visto da 312.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 Dr. House – Medical Division ottiene un ascolto di 180.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 220.000 spettatori (2.7%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York è scelto da 298.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia realizza un ascolto di 520.000 spettatori pari al 12.6% e TgR – Buongiorno Regione di 679.000 spettatori pari all’11.7%. A seguire Agorà convince 458.000 spettatori pari al 5.8% (presentazione a 423.000 e il 6.1%), mentre Agorà Extra 441.000 spettatori pari al 5.4%. Su Rete4 Occhio a quei due ha raccolto 213.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 181.000 spettatori (2.8%) e Coffee Break di 190.000 spettatori (2.3%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la Santa Messa alle 10:55 raccoglie 1.632.000 spettatori (16.8%) e l’Angelus delle 12 2.025.000 spettatori (17.3%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno dalle 12:21 alle 13:24 conquista 2.094.000 spettatori (14%). Su Canale5 Forum totalizza 1.582.000 spettatori con il 13.7%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 663.000 spettatori (6.3%) nella prima parte e 1.143.000 spettatori (8.4%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York è seguito da 276.000 spettatori (2.7%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 841.000 spettatori (5.4%) e Sport Mediaset a 1.070.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Elisir incolla 506.000 spettatori con il 5.2% (presentazione a 355.000 e il 4.2%), il Tg3 delle 12 informa 1.125.000 spettatori (9.2%), Quante Storie conquista 767.000 spettatori (5%) e Le Storie di Passato e Presente arriva a 654.000 spettatori (3.8%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto è visto da 252.000 spettatori (1.8%). A seguire La Signora in Giallo è la scelta di 619.000 spettatori (3.7%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 274.000 spettatori con il 2.8% nella prima parte e 349.000 spettatori con il 2.5% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 231.000 spettatori (1.9%) e 4 Hotel 350.000 spettatori (2.1%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.853.000 spettatori (12.1%) e Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.845.000 spettatori (12.8%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, La Vita in Diretta realizza un ascolto di 2.184.000 spettatori con il 14.3% nella presentazione dalle 17:07 alle 17:36 e 2.645.000 spettatori con il 16% dalle 17:36 alle 18:39. Su Canale5 Beautiful conquista 2.690.000 spettatori (15.5%) e Una Vita 2.117.000 spettatori (14.2%), mentre Grande Fratello Vip sigla 1.881.000 spettatori (13.1%) e Love Is In The Air 1.758.000 spettatori (11.6%). A seguire Pomeriggio Cinque Festivo ha fatto compagnia a 1.594.000 spettatori pari al 10.2% nella presentazione dalle 17:36 alle 17:48 e 1.978.000 spettatori pari all’11.9% dalle 17:52 alle 18:30 (I Saluti a 1.649.000 e il 9.4%). Su Rai2 Ore 14 conquista 739.000 spettatori con il 4.7%, Detto Fatto incolla 749.000 spettatori con il 5.2% e l’esordio di Una Parola di Troppo arriva a 572.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 677.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio, 745.000 spettatori (4.8%) nel secondo episodio e 643.000 spettatori (4.3%) nel terzo episodio. A seguire Young Sheldon ha conquistato 582.000 spettatori (4.1%), Big Bang Theory 539.000 spettatori (3.8%) e Mom 465.000 spettatori (3.2%); alle 18:04 Grande Fratello Vip interessa 354.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.834.000 spettatori (16.8%); Aspettando… Geo arriva a 1.163.000 spettatori (8%) e Geo a 1.789.000 spettatori (10.9%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 788.000 spettatori con il 5.1%, mentre Dalla Parte degli Animali arriva a 347.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 Tagadà è visto da 378.000 spettatori (2.6%) e Tagadoc da 213.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 L’amore dietro la maschera raccoglie 341.000 spettatori pari al 2.2% e The Good Witch’s Charm 291.000 spettatori (2%).

Seconda Serata

Su Rai1 Sette Storie è seguito da 729.000 spettatori con l’8.2%. Su Canale5 Tg5 Notte totalizza una media di 492.000 spettatori pari al 14.8%. Su Rai2 Quando l’amore si spezza segna 412.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone è visto da 340.000 spettatori con il 5.8% (presentazione a 529.000 e il 4.6%). Su Rai3 La Versione di Fiorella interessa 780.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4 Gone è la scelta di 144.000 spettatori (3.1%). Su La7 Lie to Me arriva a 179.000 spettatori (2.1%).