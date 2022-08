Ascolti Tv di ieri 10 agosto 2022: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 10 agosto per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce dei programmi televisivi della giornata di ieri in modo particolare per quanto riguarda quella che viene vista come la fascia principale: quale? Semplice. Quella prime time.

Ascolti Tv di ieri 10 agosto 2022: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, mercoledì 10 agosto 2022, su Rai1 Superquark ha conquistato 1.504.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Canale5 la replica di Fratelli Caputo ha incollato davanti al video 1.513.000 spettatori con uno share dell’11.7%. Su Rai2 Delitti in Paradiso arriva a 1.054.000 spettatori (7.8%) e Professor T. in replica a 681.000 spettatori (6.3%). Su Italia1 Battiti Live Compilation ha raccolto 927.000 spettatori (10.2%). Su Rai3 Un figlio all’improvviso è seguito da 394.000 spettatori con il 3.3%. Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 655.000 spettatori (6.2%). Su La7 La Corsa al Voto registra 494.000 spettatori pari al 4%. Su Tv8 X Factor – Il Meglio delle Audizioni segna 347.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Lara Croft: Tomb Raider – La culla della vita è visto da 393.000 spettatori (3.2%). Sul 20 The Equalizer arriva a 340.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai4 I segni del male è la scelta di 347.000 spettatori (2.6%). Su RaiPremium La Dottoressa dell’Isola ottiene 259.000 spettatori (2%). Su TopCrime Law & Order: Special Victims Unit conquista 252.000 spettatori pari al 2.1%.