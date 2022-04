Ascolti Tv di ieri 10 aprile 2022: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 10 aprile 2022: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 10 aprile per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella della seconda serata. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti di ieri.

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina in Famiglia è visto da 257.000 spettatori (10.8%) nella presentazione, 599.000 spettatori (13.1%) nella prima parte e 1.597.000 spettatori (20.9%) nella seconda parte; in mezzo il Tg1 delle 8 a 1.268.000 spettatori e il 19.5%, Tg1 – Edizione Straordinaria a 1.406.000 e il 19.1%. A seguire A Sua Immagine dalle 9:38 alle 12:18 interessa 2.089.000 spettatori (21.7%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina ha informato 365.000 spettatori (11.7%) e Tg5 Mattina 1.179.000 spettatori (17.3%), mentre I Misteri del Santo Sepolcro è visto da 822.000 spettatori (10.7%). A seguire la Santa Messa delle Palme intrattiene 970.000 spettatori (11.7%). Su Rai2 Sulla Via di Damasco è visto da 124.000 spettatori pari all’1.7% e O anche No da 90.000 spettatori pari all’1.2%, mentre Rai Parlamento Punto Europa segna 164.000 spettatori pari al 2.1% e Speciale Tg2 221.000 spettatori pari al 2.8%. Su Italia1 Una Mamma per Amica ottiene un ascolto di 193.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio e 193.000 spettatori (2.4%) nel secondo episodio. Su Rai3 Agorà Weekend convince 308.000 spettatori pari al 4.3%. A seguire Mi Manda Raitre interessa 368.000 spettatori pari al 4.7% e Le Parole per Dirlo 232.000 spettatori pari al 2.9%. Su Rete4 Casa Vianello ha raccolto 198.000 spettatori con il 2.5% nel primo episodio e 215.000 spettatori con il 2.7% nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 183.000 spettatori (2.9%), mentre Uozzap conquista 209.000 spettatori (2.6%). Su SkySport il Gran Premio d’Australia di Formula 1 sigla 682.000 spettatori pari al 13.2%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa delle Palme raccoglie 2.064.000 spettatori con il 24.8%, mentre Linea Verde è la scelta di 3.257.000 spettatori con il 23.6% (presentazione a 2.708.000 e il 22.9%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde arriva a 1.774.000 spettatori (16.5%) nella prima parte e 2.091.000 spettatori (16.3%) nella seconda parte. Su Rai2, dopo Tg Sport a 234.000 spettatori pari al 2.8%, Citofonare Rai 2 conquista 373.000 spettatori pari al 3.4% (presentazione a 185.000 e il 2.1%). Su Italia1 il terzo episodio di Una Mamma per Amica è scelto da 249.000 spettatori (2.5%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL arriva a 938.000 spettatori e il 6.2% (Magazine di 7 minuti a 784.000 e il 5.1%). Su Rai3 il Tg3 delle 12 è seguito da 693.000 spettatori (6.6%); Il Posto Giusto raccoglie 283.000 spettatori (1.9%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha totalizzato 186.000 spettatori con il 2.2% e, dopo il tg, Poirot: Testimone silenzioso 363.000 spettatori (2.5%). Su La7 L’Ingrediente Perfetto totalizza 99.000 spettatori (1.2%), La7 Doc – Un Nuovo Assetto del Mondo: 1918-1928 163.000 spettatori (1.5%) e A Te le Chiavi 157.000 spettatori (1.1%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In ha fatto compagnia a 3.172.000 spettatori con il 21.5% nella prima parte dalle 14:13 alle 15:02 e 2.548.000 spettatori con il 18.5% nella seconda parte dalle 15:07 alle 16:49 (I Saluti di Mara di 17 minuti a 1.948.000 e il 14.9%). A seguire Da Noi… A Ruota Libera interessa 2.001.000 spettatori con il 14.3%. Su Canale5 Beautiful incolla 1.877.000 spettatori (12.4%), Scene da un Matrimonio 1.426.000 spettatori (9.9%) e Una Vita 1.274.000 spettatori (9.4%), mentre Verissimo conquista 1.632.000 spettatori (12.2%) nella prima parte dalle 16:27 alle 16:53 chiamata Pre Show, 2.128.000 spettatori (16.3%) nella seconda parte dalle 16:53 alle 17:48 e 2.151.000 spettatori (15%) nella terza parte dalle 17:53 alle 18:39 chiamata Giri di Valzer. Su Rai2 Mompracem – L’Isola dei Documentari incolla 439.000 spettatori (3%). A seguire l’Amstel Gold Race di ciclismo interessa 458.000 spettatori (3.4%) e Squadra Speciale Stoccarda 256.000 spettatori (1.9%). Su Italia1 E-Planet ha raccolto 571.000 spettatori con il 3.8%. A seguire la Formula E sigla 308.000 spettatori con il 2.2% (Pre gara a 409.000 e il 2.8%, Podio a 199.000 e l’1.5%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.122.000 spettatori (13.9%); Mezz’Ora in Più è seguito da 971.000 spettatori (6.8%) e Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà da 875.000 spettatori (6.5%). A seguire Rebus arriva a 840.000 spettatori (6.3%), mentre Kilimangiaro incolla 685.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 966.000 spettatori (6.6%) nella seconda parte. Su Rete4 Flikken – Coppie in Giallo ha convinto 285.000 spettatori con il 2%, mentre Tg4 – Diario di Guerra interessa 300.000 spettatori con il 2.2%. Su La7 Servant of the People intrattiene 218.000 spettatori (1.6%). Su Tv8 la differita del Gran Premio d’Australia di Formula 1 è la scelta di 1.571.000 spettatori (11.4%).

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale Tg1 – La Francia al Voto è seguito da 732.000 spettatori con uno share dell’8%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato 691.000 spettatori (8.2%). Su Rai2 La Domenica Sportiva è scelta da 924.000 spettatori pari all’8.4% (presentazione a 1.109.000 e il 6.2%) e a seguire L’Altra DS della durata di circa mezz’ora sigla 279.000 spettatori pari al 5%. Su Italia1 Pressing è visto da 357.000 spettatori con il 5.7% (Highlights a 538.000 e il 4.5%). Su Rai3 Tg3 Speciale interessa 485.000 spettatori con il 6.3%. Su Rete4 Gli ultimi giorni nel deserto è stato scelto da 110.000 spettatori (2.8%). Su La7 TgLa7 Notte informa 293.000 spettatori (5.9%).

