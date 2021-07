Ascolti Tv di ieri 11 luglio 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 11 luglio 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 11 luglio per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share.

Ascolti tv 11 luglio: Preserale

Su Rai1 Estate in Diretta – La Grande Attesa ha ottenuto un ascolto medio di 1.650.000 spettatori (11.9%) mentre Uefa Euro 2020 ha ottenuto di 2.804.000 spettatori (19.3%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.153.000 spettatori (8.6%) mentre Caduta Libera raccoglie 1.786.000 spettatori (12.4%). Su Rai2 Blue Bloods ha appassionato 470.000 spettatori (3.4%), nel primo episodio, e 713.000 spettatori (4.3%), nel secondo episodio. Su Italia1 CSI ha totalizzato 433.000 spettatori (2.7%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 806.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 l’appuntamento con le news dei TGR ha raccolto 2.248.000 spettatori con il 15%. Blob segna 814.000 spettatori con il 4.7%. Su La7 Bell’Italia – In Viaggio ha appassionato 120.000 spettatori (share dello 0.9%). Su Tv8 – dalle 19.10 alle 19.36 – The Championships Wimbledon segna 723.000 spettatori e il 5.1%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Weekend ha interessato 1.078.000 spettatori con il 20.5%, nella prima parte, 1.164.000 spettatori con il 20.6% nella seconda parte. Dreams Road segna 989.000 spettatori con il 16.3%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.439.000 spettatori pari ad uno share del 18.7%. La Santa Messa – dalle 10.55 alle 11.48 – segna 1.415.000 spettatori con il 19.1%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 897.000 spettatori con il 18.7% e la Santa Messa raccoglie un ascolto di 883.000 telespettatori con il 13.9% di share. Su Rai2 O Anche No ha tenuto compagnia a 73.000 spettatori (1.3%). Su Italia1 Riverdale segna 147.000 spettatori con il 2.4%, nel primo episodio, e 170.000 spettatori con il 2.4%, nel secondo episodio. Su Rai 3 Geo Magazine convince 252.000 spettatori con il 5.1% di share. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 138.000 spettatori (2.2%) e 154.000 spettatori (2.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 134.000 spettatori con il 3% di share. L’Ingrediente Perfetto è stata scelta da 85.000 spettatori con l’1.2% di share.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 2.406.000 spettatori (25.5%). Linea Verde Estate ha intrattenuto 2.817.000 spettatori (22.6%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 737.000 spettatori con il 10.3% e 945.000 spettatori con il 12%. Melaverde ha interessato 1.572.000 con il 14.6%. Su Rai2 Un’Estate in Toscana ha convinto 423.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 Riverdale segna il 2.1% con 183.000 spettatori. Sport Mediaset ha registrato un a.m. di 1.145.000 spettatori con l’8%. Su Rai3 TG3 registra 593.000 spettatori con uno share del 5.9%. Premio Flaiano ha raccolto 217.000 spettatori con l’1.5%. Su Rete4 Poirot ha fatto compagnia a 287.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 L’Aria che Tira Estate – Il Diario ha raccolto 100.000 spettatori con lo 0.8% di share.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Il Meglio di Domenica In ha intrattenuto 1.638.000 spettatori pari ad uno share del 12%. Una Voce per Padre Pio ha raccolto un ascolto medio di 1.192.000 spettatori pari all’8.6%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.123.000 spettatori con il 14.7%. Beautiful ha raccolto 1.779.000 spettatori (13%). A seguire Una Vita ha appassionato 1.491.000 spettatori con il 10.9%. L’Isola di Pietro ha appassionato 803.000 spettatori (5.8%). Su Rai2 Dribbling Europei ha convinto 943.000 spettatori pari al 6.6%. Tour de France ha raccolto 1.288.000 spettatori con il 9.3% (Diretta: 1.079.000 – 7.9%, All’Arrivo: 1.604.000 – 11.5%). Tourreplay ha ottenuto 400.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 Lucifer raccoglie 440.000 spettatori (3.2%), nel primo episodio, e 364.000 spettatori (2.7%), nel secondo episodio. A seguire Whiskey Cavalier ha convinto 264.000 spettatori con l’1.9%, nel primo episodio, e 197.000 spettatori con l’1.4%, nel secondo episodio. Su Rai3 l’informazione dei TGR ha interessato 1.868.000 spettatori con il 13.3%. Professore per Amore ha ottenuto 669.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete 4 I Fratelli Corsi ha registrato 245.000 spettatori con l’1.8%. Su La7 I Girasoli ha appassionato 243.000 spettatori (share dell’1.8%). Su Tv8 – dalle 14.29 alle 19.07 – la finale del torneo di tennis di Wimbledon Berrettini-Djokovic ha raccolto 2.862.000 spettatori con il 20.7%. Su Sky Sport Uno – dalle 14.48 alle 19.07 – l’incontro di Wimbledon ha ottenuto 914.000 spettatori e il 6.6% mentre su Sky Sport Tennis la finale raggiunge 389.000 spettatori e il 2.8%.

Seconda Serata

Su Rai 1 il TG1 – da 0.42 a 0.50 – ha raccolto 6.371.000 spettatori con il 56.3%. Notti Europee ha conquistato un ascolto di 3.230.000 spettatori pari ad uno share del 47.5%. Su Canale 5 The Baker and Beauty ha intrattenuto 117.000 spettatori con lo 0.5% di share. Su Rai2 The Blacklist segna 130.000 spettatori (0.5%) e 100.000 spettatori (0.6%). Su Italia1 Teste di Cocco segna un netto di 135.000 ascoltatori con lo 0.9% di share. Su Rai 3 TG3 Mondo è visto da 88.000 spettatori (0.4%). Su Rete 4 Paura è la scelta di 134.000 spettatori (1%). Su Sky Sport Uno Sky Euro Show 2021 ha raggiunto 455.000 spettatori e il 5.7%.