Ascolti Tv di ieri 12 Giugno 2022: Access Prime Time e Preserale

Ascolti Tv di ieri 12 Giugno 2022

Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano le fasce e tutti i programmi televisivi della giornata di ieri nella fascia dell'Access Prime time e in quella preserale.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha raccolto 3.537.000 spettatori con il 22.3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 2.233.000 spettatori con il 14.4%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.055.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Sapiens Files raccoglie 526.000 spettatori e il 3.5%. Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 665.000 spettatori (4.5%), nella prima parte, e 681.000 spettatori (4.3%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha raccolto 861.000 spettatori con il 5.6%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 387.000 spettatori pari al 2.5% di share. Sul Nove Little Big Italy ha convinto 208.000 spettatori con l’1.4%.

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.344.000 spettatori (22.3%) mentre Reazione a Catena ha ottenuto di 3.232.000 spettatori (27.4%). Su Canale 5 la replica di Avanti il Primo ha raccolto 1.019.000 spettatori (10%) mentre Avanti un Altro ha raccolto 1.586.000 spettatori (13.7%). Su Rai2 NCIS New Orleans ha appassionato 253.000 spettatori (2.2%). NCIS Los Angeles ha raccolto 544.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 425.000 spettatori (3.3%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 688.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 l’informazione della TGR segna 1.681.000 spettatori con il 13.6%. Blob segna 604.000 spettatori con il 4.5%. Su La7 Come Farsi Lasciare in 10 Giorni ha appassionato 160.000 spettatori (share dell’1.5%). Su Tv8 – dalle 17.56 alle 19.41 – il Gran Premio di Formula 1 dell’Azerbaigian in differita ha ottenuto 1.068.000 spettatori con il 10.3%.

