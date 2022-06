Ascolti Tv di ieri 12 Giugno 2022: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 12 Giugno per i principali canali televisivi italiani?





Ascolti Tv di ieri 12 Giugno 2022: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, domenica 12 giugno 2022, su Rai1 un episodio in replica di Mina Settembre ha conquistato 2.759.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale 5 il film Sergente Rex ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.062.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 il play off di Lega Pro Palermo-Padova ha raccolto 1.380.000 spettatori con l’8.6% Pre e post La Grande Sfida: 1.241.000 – 7.9%). Su Italia1 il film Una Notte da Leoni ha intrattenuto 743.000 spettatori con il 4.8% di share. Su Rai3 Una Doppia Verità ha raccolto davanti al video 881.000 spettatori (5.4%). Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 494.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Non è l’Arena ha interessato 774.000 spettatori con il 6.2%. Su Tv8 Attacco al potere – Olympus Has Fallen è stato seguito da 400.000 spettatori con il 2.6% di share. Sul Nove Un Paese a Dieta segna 132.000 spettatori con lo 0.8%. Sul 20 l’incontro di Nations League Svizzera-Portogallo ha convinto 554.000 spettatori con il 3.4%. Su Rai4 Daughter of the Wolf ha ottenuto 259.000 spettatori con l’1.6%. Su Rai5 Concerto per Milano 2022 ha interessato 162.000 spettatori con l’1%. Su Rai Premium Boss in Incognito ha ottenuto 178.000 spettatori con l’1.1%. Su Rai Movie Lo Straordinario Viaggio di T.S. Pivet ha ottenuto 336.000 spettatori con il 2.1%. Su Top Crime Colombo segna 301.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai Sport il play off scudetto di Pallacanestro Milano-Bologna segna 229.000 spettatori con l’1.4%.