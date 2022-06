Ascolti Tv di ieri 12 Giugno 2022: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 12 Giugno 2022: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 12 giugno per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella della seconda serata. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti di ieri.

Daytime Mattina

Su Rai1 Linea Blu ha raccolto 445.000 spettatori con il 13.3%. TG1 delle 8 ha interessato 850.000 spettatori con il 19.6%. Weekly ha convinto 936.000 spettatori con il 18.5%. Paesi che Vai… segna 986.000 spettatori con il 17.8%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.309.000 spettatori pari ad uno share del 20.4%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.075.000 spettatori con il 23.6%. I Viaggi del Cuore ha informato 654.000 spettatori con il 12.5%. A seguire la Santa Messa raccoglie un ascolto di 878.000 telespettatori con il 15.7% di share. Su Rai2 Radio2 Social Club ha tenuto compagnia a 260.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 Una Mamma per Amica segna 160.000 spettatori con il 3.1% e 202.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai 3 – dalle 6.30 alle 8 – Rai News informa 146.000 spettatori con il 5.8% di share. Protestantesimo ha raccolto 114.000 spettatori con il 2.5%. O Anche No ha ottenuto 119.000 spettatori con il 2.3%. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 182.000 spettatori (3.2%) e 166.00 spettatori (3%) nei due episodi di messa in onda. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 122.000 spettatori con il 4.4% di share nelle News e 147.000 spettatori con il 3% nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 all’interno di A Sua Immagine la Santa Messa segna 1.402.000 spettatori con il 22.8% mentre l’Angelus ha raccolto 1.976.000 spettatori (24.1%). Linea Verde ha intrattenuto 2.828.000 spettatori con il 24.4% (presentazione di 7 minuti: 2.121.000 – 22.6%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 636.000 spettatori (11%) e 932.000 spettatori (13.9%). Melaverde raccoglie 1.822.000 con il 19.3%. Su Rai2 Shakespeare & Hathaway ha raccolto 205.000 spettatori con il 3%. TV Raider – Le storie di Donnaventura ha convinto 366.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 Una Mamma per Amica segna il 3.8% con 230.000 spettatori. Sport Mediaset ha registrato un a.m. di 805.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 il TG3 delle 12 segna 518.000 spettatori con il 6.2%. Il Posto Giusto registra 197.000 spettatori con uno share dell’1.5%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali segna 185.000 spettatori con il 3.1%. Il Ritorno di Colombo ha fatto compagnia a 353.000 spettatori con il 2.9%. Su La7 L’Ingrdiente Perfetti ha raccolto 102.000 spettatori con l’1.7% di share. Little Murders segna 99.000 spettatori e l’1%.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In – Il Meglio ha intrattenuto 1.791.000 spettatori pari ad uno share del 14.7%, nella prima parte dalle 14.02 alle 14.34, 1.562.000 spettatori pari ad uno share del 13.8%, nella seconda parte dalle 14.38 alle 14.55, e 1.522.000 spettatori con il 14.6%, dalle 14.56 alle 16.01. Con il Cuore – Nel Nome di Francesco ha raccolto un ascolto medio di 1.318.000 spettatori pari al 13.9%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.116.000 spettatori con il 16.4%. Beautiful ha raccolto 1.879.000 spettatori (15.2%). A seguire Una Vita ha appassionato 1.780.000 spettatori con il 15.4%. Grand Hotel ha raccolto 1.127.000 spettatori (11%) mentre Luce dei Tuoi Occhi è stato visto da 832.000 spettatori (8.8%). Su Rai2 Wild Italy ha convinto 446.000 spettatori pari al 3.8%, nel primo episodio, e 399.000 spettatori con il 3.8%. Squadra Speciale Lipsia ha raccolto 355.000 spettatori con il 3.7%, nel primo episodio, e 426.000 spettatori con il 4.6%, nel secondo episodio. Su Italia1 Ragazze nel Pallone – La Rinvincita raccoglie 469.000 spettatori (4.3%). Ragazze nel Pallone – Tutto o Niente ha interessato 401.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 1.849.000 spettatori con il 14.6%. Mezz’ora in Più ha ottenuto 942.000 spettatori con l’8.8% mentre Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà ha ottenuto 687.000 spettatori con il 7.1%. Kilimangiaro Collection ha raccolto 503.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete 4 Pensa in Grande ha registrato 345.000 spettatori con il 3.1%. TG4-Diario di Guerra segna 295.000 spettatori con il 3%. Su La7 il ritorno di Bell’Italia in Viaggio ha appassionato 259.000 spettatori (share del 2.2%). Su Tv8 le gare di Superbike hanno appassionato 529.000 spettatori (4.1%) e 495.000 spettatori (4.8%). La diretta del Gran Premio di Formula 1 segna 542.000 spettatori (4.3%) su Sky Sport F1 e 456.000 spettatori (3.7%) su Sky Sport Uno.

Seconda Serata

Su Rai 1 – dalle 22.46 alle 0.59 – Porta a Porta ha conquistato un ascolto di 1.099.000 spettatori pari ad uno share dell’11.6%. Su Canale 5 TG5 Notte segna 682.000 spettatori con l’8.4%. Argo ha intrattenuto 297.000 spettatori con il 7.3% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva Estate segna 376.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 Casa Casinò segna un netto di 437.000 ascoltatori con il 6.7% di share. Su Rai 3 TG3 Speciale è visto da 494.000 spettatori (4.8%). Su Rete 4 Vita & Virginia è la scelta di 108.000 spettatori (3.2%).

