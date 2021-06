Ascolti Tv di ieri 13 Giugno 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 13 Giugno 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 13 Giugno per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share.

Ascolti tv 13 Giugno: Preserale

Su Rai1 – dalle 17.23 alle 19.54 – Con il Cuore nel Nome di Francesco ha ottenuto un ascolto medio di 1.474.000 spettatori (12%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.133.000 spettatori (9.5%) mentre Caduta Libera raccoglie 2.090.000 spettatori (14.9%). Su Rai2 Il Mio Arcobaleno ha appassionato 462.000 spettatori (3.7%). Blue Bloods segna 812.000 telespettatori (4.9%). Su Italia1 CSI ha totalizzato 430.000 spettatori (2.7%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 730.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 TGR ha informato 2.405.000 spettatori con il 15.9%. Blob segna 1.037.000 spettatori con il 6.4%. Su La7 Bell’Italia in Viaggio ha appassionato 171.000 spettatori (share dell’1.3%). L’incontro di Calcio di Serie C Padova – Alessandria ha ottenuto 236.000 spettatori e l’1.8%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 307.000 spettatori con il 14.5%, nella presentazione, 690.000 spettatori con il 18.3% nella prima parte, e 1.371 .000 spettatori con il 22.4% nella seconda parte. Paesi che Vai raccoglie 1.240.000 spettatori con il 18.4%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.360.000 spettatori pari ad uno share del 17.7%. La Santa Messa segna 1.445.000 spettatori con il 19.8%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.086.000 spettatori con il 19.6%. Pompei il Mondo Perduto segna 627.000 spettatori con il 9.8%. A seguire la Santa Messa raccoglie un ascolto di 880.000 telespettatori con il 12.9% di share. Su Rai2 O Anche No ha tenuto compagnia a 73.000 spettatori (1.1%). Su Italia1 Riverdale segna 120.000 spettatori con l’1.8%, nel primo episodio, e 133.000 spettatori con l’1.9%, nel secondo episodio. Su Rai 3 Fantozzi contro Tutti convince 295.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 108.000 spettatori (1.6%), nel primo episodio, e 169.000 spettatori (2.4%), nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 177.000 spettatori con il 3.5% di share. L’Ingrediente Perfetto è stata scelta da 95.000 spettatori con l’1.3% di share.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 1.996.000 spettatori (20.6%). Linea Verde ha intrattenuto 2.834.000 spettatori (22.1%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 877.000 spettatori con l’11.2% e Melaverde 1.753.000 con il 16%. Su Rai2 Un’Estate a Maiorca ha ottenuto 409.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia1 Riverdale segna il 2.2% con 191.000 spettatori. Sport Mediaset ha registrato un a.m. di 1.016.000 spettatori con il 7%. Su Rai3 il TG3 delle 12 registra 655.000 spettatori con uno share del 6.5%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali raccoglie 190.000 spettatori con il 2.6%. Poirot ha fatto compagnia a 293.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 L’Aria che Tira Il Diario ha raccolto 100.000 spettatori con lo 0.9% di share.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 l’incontro di Euro 2020 Inghilterra-Croazia ha intrattenuto 2.920.000 spettatori pari ad uno share del 22.5% (lungo pre e post gara: 2.019.000 spettatori pari al 15.4%). Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.225.000 spettatori con il 15.2%. Beautiful ha raccolto 1.971.000 spettatori (13.8%). A seguire la replica della sera precedente di Una Vita ha appassionato 1.728.000 spettatori con il 12.8%. L’Isola di Pietro ha appassionato 857.000 spettatori (7.5%). Su Rai2 Dribbling Europei ha convinto 896.000 spettatori pari al 6.1%. Maiorca Crime ha raccolto 642.000 spettatori con il 4.6%, nel primo episodio, e 590.000 spettatori con il 4.4%, nel secondo episodio. I Durrel ha ottenuto 391.000 spettatori con il 3.3%, nel primo episodio, e 324.000 spettatori con il 3%, nel secondo episodio. Su Italia1 Magnum PI raccoglie 497.000 spettatori con il 3.6%. A seguire Lethal Weapon ha convinto 366.000 spettatori con il 2.8%, nel primo episodio, 426.000 spettatori con il 3.4%, nel secondo episodio e 434.000 spettatori con il 4%, nel terzo episodio. Su Rai3 le news dei TGR hanno informato 2.102.000 spettatori con il 14.6%. Mezz’ora in Più ha interessato 1.191.000 spettatori con l’8.8%. Mezz’Ora in Più il Mondo che verrà segna 815.000 spettatori con il 6.4%. Kilimangiaro Collection ha ottenuto 824.000 spettatori con il 7.4%. Su Rete 4 Il Fiume dell’Ira ha registrato 360.000 spettatori con il 2.8%. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato .000 spettatori (share dell’%). Su Tv8 la Superbike ha radunato davanti al video 391.000 spettatori con il 2.8%. Su Sky Sport Uno Inghilterra-Croazia ha ottenuto 395.000 spettatori pari al 3%.

Seconda Serata

Su Rai 1 Notti Europee ha conquistato un ascolto di 868.000 spettatori pari ad uno share del 9.4%. Su Canale 5 Che Cosa Aspettarsi Quando si Aspetta ha intrattenuto 548.000 spettatori con il 7.7% di share. Su Rai2 The Blacklist segna 504.000 spettatori (4.2%), nella prima parte, e 256.000 spettatori (3.5%), nella seconda parte. Su Italia1 Vita Smeralda segna un netto di 266.000 ascoltatori con il 4.2% di share. Su Rai 3 Cosa Dirà la Gente è visto da 177.000 spettatori (3.1%). Su Rete 4 Mine è la scelta di 190.000 spettatori (2.9%).