Ascolti Tv di ieri 13 marzo 2022: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 13 marzo 2022: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 13 marzo per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri?

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 252.000 spettatori con il 12.01%, nella presentazione, 653.000 spettatori con il 16.32% nella prima parte. A seguire – dalle 8 alle 9 – TG1 Edizione Straordinaria ha informato 1.600.000 spettatori con il 23.24%. La seconda parte di Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 1.840.000 spettatori con il 22.62%. Paesi che Vai… segna 1.450.000 spettatori con il 17.51%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.728.000 spettatori pari ad uno share del 18.76%. Su Canale5 il TG5 Mattina segna 1.414.000 spettatori con il 21.59%. Maria Maddalena I Segreti Rivelati ha raccolto 748.000 spettatori con il 9.3%. A seguire la Santa Messa raccoglie un ascolto di 1.053.000 telespettatori con il 12.71% di share. Su Rai2 – dalle 2 di notte alle 8.44 del mattino – le Paralimpiadi hanno tenuto compagnia a 30.000 spettatori con l’1.18% (in particolare l’Hockey su Ghiaccio dalle 7.39 ha ottenuto 53.000 spettatori e lo 0.88%). O Anche No ha raccolto 90.000 spettatori e l’1.09%. Speciale TG2 – Bombe e Nuove Minacce segna 439.000 spettatori con il 5.25%. Su Italia1 Hart of Dixie segna .000 spettatori con il %. Su Rai 3 Agorà Weekend convince .000 spettatori con il % di share. Mi Manda Rai3 ha raccolto .000 spettatori con il %. Le Parole per Dirlo ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto .000 spettatori (%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 000 spettatori con il di share. L’Ingrediente Perfetto è stata scelta da .000 spettatori con lo di share.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la Santa Messa segna 1.797.000 spettatori con il 20.24%. A seguire l’Angelus ha raccolto 2.401.000 spettatori (21.95%). Linea Verde ha intrattenuto 3.427.000 spettatori (22.21%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 847.000 spettatori (9.94%) e 1.152.000 spettatori (12.53%). Melaverde raccoglie 2.021.000 con il 16.77%. Su Rai2 il TG Sport ha informato 476.000 spettatori con il 5.48%. A seguire dopo una presentazione di 13 minuti (319.000 – 3.42%), dalle 11.47 alle 12.25 Citofonare Rai2 ha convinto 355.000 spettatori con il 3.28%. Su Italia1 Hart of Dixie segna il % con .000 spettatori. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di .000 spettatori con il %. Su Rai3 Radici registra 000 spettatori con uno share dell’%. Su Rete4 Poirot ha fatto compagnia a .000 spettatori con il %. Su La7 Mica Pizza e Fichi ha raccolto .000 spettatori con lo di share.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.990.000 spettatori pari ad uno share del 18.95%, nella prima parte, e 2.351.000 spettatori pari ad uno share del 16.43%, nella seconda parte (presentazione di 4 minuti: 3.199.000 – 19.18%). Dopo il TG1 (2.112.000 – 14.34%), Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 2.148.000 spettatori pari al 13.52%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto .000 spettatori con il %. Amici Verso il Serale ha raccolto .000 spettatori (%). A seguire Verissimo ha appassionato .000 spettatori con il %. %). Su Rai2 la Tirreno Adriatico di Ciclismo ha convinto .000 spettatori pari al %. Mompracem – L’Isola dei Documentari ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Italia1 Beethoven 2 raccoglie .000 spettatori (%). Beethoven – La Grande Occasione ha ottenuto 000 spettatori (%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato .000 spettatori con il %. Mezz’ora in Più ha ottenuto .000 spettatori con il % mentre Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà ha ottenuto .000 spettatori con il %. Rebus ha ottenuto .000 spettatori (%). Kilimangiaro Di Nuovo in Viaggio ha raccolto .000 spettatori con il % mentre Kilimangiaro ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Rete 4 Speciale TG4 Diario di Guerra ha registrato .000 spettatori con il %. Su La7 ha appassionato .000 spettatori (share dell’%).

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 583.000 spettatori pari ad uno share del 5.68%. Su Canale 5 la terza stagione di Manifest ha intrattenuto 000 spettatori con il % di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 000 spettatori (%). Su Italia1 Pressing segna un netto di .000 ascoltatori con il % di share. Su Rai 3 TGR Mondo è visto da .000 spettatori (%). Su Rete 4 Tumbledown – Gli Imprevisti della Vita è la scelta di 000 spettatori (%).

