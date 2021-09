Ascolti Tv di ieri 13 settembre 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 13 settembre 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 13 settembre per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share.

Ascolti tv 13 settembre: Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.666.000 spettatori (22.37%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 4.450.000 spettatori (27.77%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.321.000 spettatori (12.03%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.294.000 spettatori (15.4%). Su Rai2 la serie in prima visione Un Milione di Piccole Cose ha raccolto 330.000 spettatori (2.45%) mentre NCIS ha raccolto 859.000 spettatori (4.57%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 518.000 spettatori con il 4.02%. CSI ha ottenuto 487.000 spettatori (2.72%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 1.957.000 spettatori con l’11.57%. Blob segna 956.000 spettatori con il 4.96%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 904.000 individui all’ascolto (4.65%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 158.000 spettatori (share dell’1.53%), nel primo episodio, e 166.000 spettatori (share dell’1.14%), nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco raccoglie 321.000 spettatori con l’1.8%.

Daytime Mattina

Su Rai1, nella giornata caratterizzata dallo sciopero delle maestranze a Viale Mazzini, Il meglio di Uno Mattina dà il buongiorno a 919.000 telespettatori con il 18.59%. Il Meglio di Storie Vere ha ottenuto 925.000 spettatori (18.04%). Su Canale5 l’appuntamento con Morning News ha intrattenuto 901.000 spettatori con il 18.29%, nella prima parte, e 682.000 spettatori con il 14.53% nella seconda parte. Su Rai 2 30 Caffè per Innamorarsi ha raccolto 120.000 spettatori con il 2.42%. Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 81.000 spettatori (1.63%). Su Rai3 Geo & Geo al posto di Agorà convince 222.000 spettatori pari al 4.17% di share. A seguire Mare Matto ha raccolto 152.000 spettatori con il 3.09%. Elisir d’Estate segna 194.000 spettatori con il 4.06%. Su Rete 4 Distretto di Polizia 8 registra una media di 96.000 spettatori (2.06%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 175.000 spettatori con il 3.6%. A seguire Coffee Break ha informato 189.000 spettatori pari al 4.03%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.599.000 spettatori con il 15.22%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.183.000 telespettatori con il 15.79%. Su Rai2 Dream Hotel raccoglie 560.000 spettatori con il 6.77%. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 161.000 spettatori con il 2.35%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.161.000 spettatori con l’8.55%. Via dei Matti N.0 ha ottenuto 372.000 spettatori (4.62%). Quante Storie ha raccolto 472.000 spettatori (4.59%). Storie in Movimento ha interessato 489.000 spettatori con il 4.05%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 80.000 spettatori con l’1.42%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 142.000 spettatori con l’1.35%. La Signora in Giallo ha ottenuto 588.000 (4.41%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 271.000 spettatori con share del 4.8% nella prima parte, e 402.000 spettatori con il 3.84% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 – dalle 13.40 alle 15.52 – Il meglio di Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.378.000 spettatori pari all’11.2% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.556.000 spettatori con il 16.09%. Il meglio di La Vita in Diretta ha raccolto 1.255.000 spettatori con il 13.96%. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.476.000 spettatori con il 17.93%. Una Vita ha convinto 2.400.000 spettatori con il 18.44% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.715.000 spettatori con il 24.08% (Finale: 2.289.000 – 22.99%). Un lungo episodio di Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.681.000 spettatori pari al 18.59% di share. Il nuovo Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.223.000 spettatori con il 14.11%, nella prima parte in onda dalle 17.35 alle 17.55, e 1.308.000 spettatori con il 14.01% nella seconda parte (Saluti: 1.208.000 – 11.99%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 636.000 spettatori con il 4.92%. Detto Fatto ha ottenuto 415.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 736.000 spettatori (5.33%), nel primo episodio, e 757.000 spettatori (5.73%), nel secondo episodio. I Griffin ha raccolto 605.000 spettatori (4.87%), nel primo episodio, e 521.000 spettatori (4.53%), nel secondo episodio. Big Bang Theory segna 367.000 spettatori (3.46%). Superstore in prima tv segna 252.000 spettatori e il 2.86%. Friends ha appassionato 248.000 spettatori con il 2.82%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.316.000 spettatori con il 17.04%. Il Commissario Rex ha coinvolto 560.000 spettatori pari al 5.16%, nel primo episodio, e 533.000 spettatori con il 5.47%, nel secondo episodio. Geo Magazine ha registrato 720.000 spettatori con il 7.69%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 765.000 spettatori con il 6.15%. Su La7 Tagadà interessato 250.000 spettatori con il 2.3% (presentazione: 309.000 – 2.35%). Tagadoc raggiunge 148.000 spettatori e l’1.69%. Su TV8 Un Ascensore per Due segna 251.000 spettatori con il 2.7%. Vite da Copertina ha raccolto 129.000 spettatori con l’1.5%.

Seconda Serata

Su Rai1 Sette Storie è stato seguito da 880.000 spettatori con l’8.07% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip Live ha totalizzato una media di 496.000 spettatori pari ad uno share del 16.45%. Su Rai2 Marettimo Italian Film Fest segna 150.000 spettatori con l’1.54%. I Lunatici segna 45.000 spettatori con lo 0.96%. Su Rai 3 Dante Confidential segna 496.000 spettatori con il 3.91%. Su Italia1, preceduta da una presentazione di 18 minuti (469.000 – 4.33%), la prima puntata di Tiki Taka – La Repubblica del Pallone è visto da 385.000 spettatori (6.76%). Su Rete 4 Gone è stato scelto da 163.000 spettatori con il 3.79% di share.