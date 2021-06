Ascolti Tv di ieri 14 Giugno 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 14 Giugno 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 14 Giugno per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share.

Ascolti tv 14 Giugno: Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.571.000 spettatori (21.3%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.671.000 spettatori (23.7%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.207.000 spettatori (10.8%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.007.000 spettatori (13.7%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 695.000 spettatori (5.1%), NCIS Los Angeles segna 938.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 412.000 spettatori con il 3.1%. CSI ha ottenuto 527.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.262.000 spettatori con il 13.7%. Blob segna 917.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 895.000 individui all’ascolto (4.8%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 110.000 spettatori (share dell’1.1%), nel primo episodio, e 145.000 spettatori (share dell’1%), nel secondo episodio. Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie 204.000 spettatori con l’1.2%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 600.000 telespettatori con il 14.1% mentre Uno Mattina raccoglie 874.000 spettatori con il 17.3%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 965.000 spettatori (18.8%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 514.000 spettatori con il 15.2%. Mattino Cinque ha intrattenuto 833.000 spettatori (16.5%), nella prima parte, 831.000 spettatori nella seconda parte (16.3%) e 654.000 spettatori (12.6%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 205.000 spettatori con il 4%. Su Italia 1 Bones ottiene un ascolto di 125.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 Buongiorno Italia ha informato 662.000 spettatori con il 16.1% mentre Buongiorno Regione ha raccolto 705.000 spettatori con il 13.5%. Agorà convince 346.000 spettatori pari al 6.7% di share. A seguire Elisir segna 250.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete 4 Distretto di Polizia 6 registra una media di 122.000 spettatori (2.4%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 215.000 spettatori con il 4.3%. A seguire Coffee Break ha informato 168.000 spettatori pari al 3.3%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 51.000 spettatori con l’1%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.268.000 spettatori con il 21.3%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.890.000 spettatori con il 17.1% di share. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.131.000 telespettatori con il 14.1%. Su Rai2 – dalle 10.59 alle 12.03 – TG2: Discorso Presidente della Consob al Mercato Finanziario è stato seguito da 115.000 spettatori pari all’1.9%. La Nave dei Sogni raccoglie 313.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia 1 Bones ha ottenuto 200.000 spettatori con il 3.1%. Cotto e Mangiato Fuori Menù raccoglie 360.000 spettatori con il 4%. Sport Mediaset ha ottenuto 995.000 spettatori con il 6.8%. Su Rai3 Alberto Sordi, Storia di un Italiano ha interessato 288.000 spettatori con il 4.6%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 863.000 spettatori (10%). Quante Storie ha raccolto 676.000 spettatori (5.3%). Passato e Presente segna 625.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 181.000 spettatori con l’1.6%. La Signora in Giallo ha ottenuto 607.000 (4.2%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 271.000 spettatori con share del 4.4% nella prima parte, e 382.000 spettatori con il 3.4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.583.000 spettatori pari al 12.7% della platea. La replica de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.183.000 spettatori con il 12.1%. Il TG1 ha informato 1.308.000 spettatori con il 14.5%. La Vita Diretta ha raccolto 2.140.000 spettatori con il 22.4% (presentazione: 1.842.000 – 20.5%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.687.000 spettatori con il 18.1%. Una Vita ha convinto 2.478.000 spettatori con il 18.3% di share. A seguire Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha ottenuto 1.991.000 spettatori con il 16.7%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.700.000 spettatori pari al 17.2% di share. Milionario in Incognito ha fatto compagnia a 960.000 spettatori con il 10.3%. Su Rai2 Dribbling Europei raccoglie 677.000 spettatori con il 4.5%. A seguire il secondo appuntamento speciale con Ore 14 ha raccolto 626.000 spettatori con il 4.9%. L’amichevole Austria-Italia di calcio femminile ha ottenuto 492.000 spettatori con il 5.3%. Su Italia1 Capitan Tsubasa ha raccolto 568.000 spettatori con il 3.8%. l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 671.000 spettatori (4.9%), nel primo episodio, e 699.000 spettatori (5.4%), nel secondo episodio. American Dad è piaciuto a 557.000 spettatori (4.7%). Big Bang Theory segna 409.000 spettatori (3.8%). Superstore segna 245.000 spettatori e il 2.7%. In prima visione free l’ultima stagione di Will & Grace ha appassionato 210.000 spettatori con il .23%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.652.000 spettatori con il 18.5%. #Maestri ha coinvolto 416.000 spettatori pari al 4.1%. Ho Sposato uno Sbirro ha raccolto 457.000 spettatori e il 5%, nel primo episodio, e 426.000 spettatori e il 4.7%, nel secondo episodio. Geo Magazine ha registrato 657.000 spettatori con il 6.3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 678.000 spettatori con il 5.2%. Su La7 Tagadà ha interessato 336.000 spettatori (share del 3%). Tagadoc ottiene 163.000 spettatori con l’1.8%. Su TV8 il film Chi Vuole Mia Figlia? ha raccolto 251.000 spettatori con il 2%. A seguire La Ricerca del Vero Amore ha ottenuto 203.000 spettatori pari al 2.2%. Sul Nove – dalle 15.19 – Delitti Sepolti io Non Dimentico ottiene il 2.9% con 305.000 e 263.000 spettatori. Su Tv2000 il Rosario in Diretta da Lourdes ha raccolto 522.000 spettatori pari al 5.3%.

Seconda Serata

Su Rai1 Notti Europee è stato seguito da 960.000 spettatori con il 10.1% di share. Su Canale 5 The Baker and Beauty ha totalizzato una media di 830.000 spettatori pari ad uno share del 10.2%. Su Rai2 The Blacklist segna 651.000 spettatori con il 4.3%. Belle Così raccoglie 227.000 spettatori con il 2.6%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 592.000 spettatori con l’8.1%. Su Italia1 Final Destination è visto da 261.000 spettatori (4.5%). Su Rete 4 La Versione di Barney è stato scelto da 146.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 Lady Henderson Presenta ha raccolto 178.000 spettatori pari al 2.1%.