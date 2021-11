Ascolti Tv di ieri 14 novembre 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 14 novembre 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 14 novembre per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share.

Ascolti tv 14 novembre: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.396.000 spettatori (17.7%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 4.477.000 spettatori (21.1%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.419.000 spettatori (13%) mentre Caduta Libera ha raccolto 3.174.000 spettatori (15.2%). Su Rai2 La Famiglia Von Trapp – Una Vita in Musica ha appassionato 458.000 spettatori (2.1%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 923.000 spettatori e il 4.6%. CSI ha totalizzato 781.000 spettatori (3.5%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 841.000 spettatori con il 3.7%. Su Rai3 l’informazione dei TGR segna 3.260.000 spettatori con il 15%. Su La7 E’ Arrivato Mio Fratello ha appassionato 249.000 spettatori (share dell’1.3%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 269.000 spettatori con il 12.8%, nella presentazione, 652.000 spettatori con il 17.6% nella prima parte, e 1.710.000 spettatori con il 23.2% nella seconda parte. TG1: Santa Messa celebrata dal Papa ha raccolto 1.763.000 spettatori con il 20%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.095.000 spettatori con il 18.5%. Speciale TG 5 – Parola di Vasco ha interessato 906.000 spettatori pari all’11.6%. A seguire la Santa Messa celebrata dal Papa raccoglie un ascolto di 928.000 telespettatori con il 10.5% di share. Su Rai2 O Anche No ha tenuto compagnia a 97.000 spettatori (1.2%). TG2 Dossier ha informato 289.000 spettatori pari al 3.1%. Su Italia1 Hart of Dixie segna 160.000 spettatori con il 2%, nel primo episodio, e 223.000 spettatori con il 2.5%, nel secondo episodio. Su Rai 3 Agorà Weekend convince 347.000 spettatori con il 5.5% di share. Mi Manda Rai3 ha raccolto 405.000 spettatori con il 5%. Le Parole per Dirlo ha ottenuto 335.000 spettatori con il 3.7%. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 158.000 spettatori (1.9%), nel primo episodio, e 197.000 spettatori (2.2%), nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 158.000 spettatori con il 2.7% di share.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.796.000 spettatori pari ad uno share del 17.9%. A seguire l’Angelus ha raccolto 2.271.000 spettatori (19.5%). Linea Verde ha intrattenuto 2.973.000 spettatori (20.2%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 1.008.000 spettatori (10.1%). Melaverde raccoglie 2.058.000 con il 16.2%. Su Rai2 il TG Sport ha informato .000 spettatori con il %. A seguire dopo una presentazione di 21 minuti (336.000 – 3.5%), Citofonare Rai2 ha convinto 538.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia1 Hart of Dixie segna il 3% con 281.000 spettatori. Sport Mediaset ha registrato un a.m. di 923.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 il TG3 ha informato 791.000 spettatori con il 6.6%. Radici registra 452.000 spettatori con uno share del 2.7%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali raccoglie 270.000 spettatori pari al 2.8%. Dopo il TG, Poirot ha fatto compagnia a 271.000 spettatori con l’1.8%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stata scelta da 113.000 spettatori con l’1.2% di share. Mica Pizza e Fichi ha raccolto 82.000 spettatori con lo 0.7% di share. L’Aria che Tira – Il Diario segna 115.000 spettatori con lo 0.8%. Su Tv8 la gara di Moto 3 ha raccolto 288.000 spettatori (3%). Sulla stessa rete la gara di Moto 2 ha interessato 487.000 spettatori (3.4%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.899.000 spettatori pari ad uno share del 16.5%, nella prima parte, e 2.475.000 spettatori pari ad uno share del 15.7%, nella seconda parte. Dopo il TG1 (2.166.000 – 14%), Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 2.184.000 spettatori pari al 13%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.639.000 spettatori con il 15.1%. Amici di Maria De Filippi ha raccolto 3.169.000 spettatori (19.1%). A seguire Verissimo ha appassionato 2.867.000 spettatori con il 18.7%, dalle 16.31 alle 17.46, e 2.680.000 spettatori con il 15.4%, dalle 17.50 alle 18.41 con Verissimo Giro di Valzer. Su Rai2 Scambiamoci a Natale ha convinto 563.000 spettatori pari al 3.3%. Mompracem – L’Isola dei Documentari ha raccolto 602.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 Lucifer raccoglie 340.000 spettatori (2%), nel primo episodio, e 374.000 spettatori (2.3%), nel secondo episodio. A seguire Walker ha convinto 334.000 spettatori (2.2%), nel primo episodio, e 438.000 spettatori (2.8%), nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.484.000 spettatori con il 13.9%. Mezz’ora in Più ha ottenuto 1.184.000 spettatori con il 7.2% mentre Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà ha ottenuto 971.000 spettatori con il 6.2%. Rebus ha ottenuto 914.000 spettatori (5.9%). Kilimangiaro ha raccolto 1.503.000 spettatori con l’8.7% (Kilimangiaro di nuovo in Viaggio: 1.113.000 – 7.1%). Su Rete 4 L’Uomo del Giorno Dopo ha registrato 411.000 spettatori con il 2.5%. Su La7 Non è L’Arena ha convinto .000 spettatori (share dell’%). Su Tv8 la gara di Moto GP ha appassionato 1.576.000 spettatori pari all’8.9%.

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 560.000 spettatori pari ad uno share del 6.5%. Su Canale 5 TG5 Notte ha intrattenuto 764.000 spettatori con l’11% di share. Su Rai2 Quelli che il Tennis ha raccolto 425.000 spettatori con il 2.4%. La Domenica Sportiva segna 436.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 Vale Tutto – La Leggenda di Rossi segna un netto di 330.000 ascoltatori con il 4.7% di share. Su Rai 3 TG3 Mondo è visto da 595.000 spettatori (6.9%). Su Rete 4 Confessione Reporter è la scelta di 207.000 spettatori (3.8%).