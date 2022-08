Ascolti Tv di ieri 15 agosto 2022: Access Prime Time e Preserale

Ascolti Tv di ieri 15 agosto 2022: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 15 agosto per i principali canali tv nelle fasce di ascolto di ieri dell’access prime time e preserale?

Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano le fasce e tutti i programmi televisivi della giornata di ieri nella fascia dell’Access Prime time e in quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti di ieri.

Ascolti Tv di ieri 15 agosto 2022: l’access prime time

Su Rai1 Techetechetè raccoglie 2.760.000 spettatori con il 23%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 1.426.000 spettatori con uno share del 12%. Su Italia1 NCIS New Orleans ha registrato 643.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Viaggio in Italia raccoglie 558.000 spettatori (4.9%). Il Santone ha appassionato 603.000 spettatori (5%). Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 605.000 individui all’ascolto (5.2%). Su La7 Uozzap Comic ha interessato 304.000 spettatori (2.6%). Su Tv8 4 Hotel ha divertito 361.000 spettatori con il 3.1%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 198.000 spettatori con l’1.7%.

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.799.000 spettatori (20.7%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 2.503.000 spettatori (24.5%). Su Canale 5 la replica Avanti il Primo segna 947.000 spettatori (11.1%) mentre Avanti un Altro ha interessato 1.183.000 spettatori (11.9%). Su Rai2 – dalle 17.59 alle 20.06 – i Campionati Europei di Nuoto hanno raccolto 1.037.000 spettatori con l’11.5% (pre e post nel complesso 811.000 – 7.4%, il Nuoto Sincronizzato dalle 17.52 alle 17.59: 677.000 – 9%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 273.000 spettatori con il 3%. NCIS ha ottenuto 374.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 1.474.000 spettatori con il 13.9%. Blob segna 473.000 spettatori con il 4.3%. Su La7 Scent of a Woman – Profumo di Donna ha raccolto 179.000 spettatori (share del 2.2%). Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 186.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Cash or Trash registra 132.000 spettatori con l’1.2%.