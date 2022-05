Ascolti Tv di ieri 15 maggio 2022: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 15 maggio per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda serata, ecco cosa è accaduto il 15 maggio 2022 quali sono le analisi sui dati di share.

Quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo share, per quanto riguarda ieri ? Cosa veniva proposto ieri in prima serata? La battaglia fra Rai e Mediaset è stata avvincente: chi potrà gioire per gli ascolti del prime time? E per quanto riguarda le altre fasce, chi sorriderà? Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti della prima serata di ieri.

In aggiornamento.

Ascolti Tv di ieri 15 maggio 2022: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, domenica 15 maggio 2022, su Rai1 Sanremo 72 – Il Festival da dove non l’avete mai visto, in onda dalle 22.10 alle 23.29, ha conquistato 1.254.000 spettatori pari al 7% di share. Su Canale 5 la finale di Amici, in onda dalle 21.22 alle 24.59, ha raccolto davanti al video 4.327.000 spettatori pari al 28.6% di share (qui gli ascolti della finale dell’anno scorso). Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 917.000 spettatori (4.5%) e Blue Bloods di 979.000 (4.8%). Su Italia 1 Edge of Tomorrow – Senza domani ha intrattenuto 1.024.000 spettatori con il 5.6% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.44 alle 22.17, ha raccolto davanti al video 1.947.000 spettatori pari ad uno share del 9.7% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.20 alle 23.50, interessa a 1.233.000 spettatori con il 7.5% di share. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 525.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 4.4% con 671.000 spettatori. Su Tv8 I Delitti del BarLume – Ritorno a Pineta è la scelta di 336.000 spettatori (1.8%) mentre sul Nove Hitler segna l’1.3% con 224.000 spettatori. Su Rai4 A Bluebird in my Heart sigla l’1.1% con 221.000 spettatori. Su Iris Rivelazioni è la scelta di 359.000 spettatori con l’1.9% di share, sul 20 Run all Night – Una Notte per Sopravvivere è la scelta di 320.000 spettatori con l’1.7% e su La5 Una Ragazza Speciale fa compagnia a 305.000 spettatori pari all’1.5% di share. Su Sky Uno la prima puntata della nuova stagione di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti registra lo 0.5% con 105.000 spettatori.