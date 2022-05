Ascolti Tv di ieri 15 maggio 2022: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 15 maggio 2022: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 15 maggio per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella della seconda serata. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti di ieri.

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 292.000 spettatori con il 13.3% di share nella presentazione e 694.000 (20.2%) nella prima parte; il TG1 – Edizione Straordinaria informa 1.306.000 spettatori con il 23.2% e la seconda parte di Uno Mattina in Famiglia è seguita da 1.516.000 spettatori (25.4%). A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.252.000 spettatori pari ad uno share del 21.5% e il TG1 Speciale con la Santa Messa, la Canonizzazione dei Beati e il Regina Coeli è stato seguito da 1.717.000 spettatori (25.5%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 926.000 telespettatori con il 17.8% di share mentre la Santa Messa segna il 12.1% con 741.000 spettatori. Su Rai2 O anche No ha tenuto compagnia a 85.000 spettatori (1.4%). Su Italia1 Una Mamma per Amica totalizza un ascolto di 188.000 spettatori con uno share del 3.2% nel primo episodio e 208.000 spettatori (3.4%) nel secondo. Su Rai 3 Agorà Weekend convince 250.000 spettatori con il 4.6% di share, Mi Manda Raitre 347.000 (5.8%) e Le Parole per Dirlo 245.000 (4%). Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 110.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 147.000 (2.4%) nel secondo. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 74.000 spettatori con il 2.6% di share nelle News e 178.000 spettatori (3.2%) nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Linea Verde ha intrattenuto 3.223.000 spettatori (27.1%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 474.000 spettatori (7.5%) nella prima parte e a 690.000 (9.9%) e Melaverde ha interessato 1.604.000 spettatori con il 16.5% di share. Su Rai2 Citofonare Rai 2 conquista 322.000 spettatori con uno share del 3.5% (presentazione 23 minuti: 179.000 – 2.7%). Su Italia1 Una Mamma per Amica sigla il 3.4% con 223.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 728.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Il Posto Giusto registra 189.000 spettatori con uno share dell’1.4%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha fatto compagnia a 178.000 spettatori con il 2.7%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da 76.000 spettatori con l’1.2% di share. Su Rai Sport il Giro d’Italia sigla il 3% con 338.000 spettatori.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In è la scelta di 2.758.000 spettatori (22%) nella prima parte e di 2.345.000 spettatori (20.1%) nella seconda (presentazione 2.527.000 – 19%). Da Noi… A Ruota Libera segna il 18.3% con 2.004.000 spettatori. Su Canale 5 Beautiful ha raccolto 1.591.000 spettatori con il 12.2%, Scene da un Matrimonio 1.159.000 (9.5%), Una Vita 1.102.000 (9.5%), Verissimo – Le Storie 1.109.000 (9.7%) nel Pre-Show, 1.310.000 (11.8%) nella prima parte e 1.345.000 (12.2%) nella seconda. Su Rai2 il Giro d’Italia si porta al 12.5% di share con 1.536.000 spettatori nella diretta e al 18.6% con 2.144.000 spettatori all’arrivo; Processo alla Tappa ha invece convinto 851.000 spettatori (7.9%). Su Italia1 le Internazionali di Tennis segnano il 3.9% con 442.000 spettatori e Magnum P.I. il 2.4% con 273.000 spettatori. Su Rai3 il TgR è stato seguito da 1.705.000 spettatori (12.8%), Mezz’Ora in Più da 742.000 spettatori (6.1%) e Mezz’Ora in Più – Il Tempo che Verrà sigla il 4.5% con 525.000 spettatori; Kilimangiaro Collection interessa a 533.000 spettatori (4.8%). Su Rete 4 Tg4 – Diario di Guerra ha registrato 220.000 spettatori con l’1.9% e Delitto sotto il Sole 342.000 (3%). Su La7 Atlantide ha appassionato 263.000 spettatori (share del 2.1%) nella prima parte e 238.000 (2%) nella seconda. Su TV8 la differita di Mot03 sigla il 3.6% con 464.000 spettatori, la Moto2 il 3.5% con 409.000 spettatori, la MotoGP il 6% con 666.000 spettatori, Zona Rossa il 3.3% con 352.000 spettatori e la MotoE l’1.7% con 200.000 spettatori. Su Sky Sport Moto GP la diretta di MotoGP sigla il 2.5% con 329.000 spettatori.

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 410.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Canale 5 Speciale TG5 Queen Elizabeth ha intrattenuto 643.000 spettatori con il 19.7% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 869.000 spettatori con il 7.4% (presentazione: 1.042.000 – 5.9%) e L’Altra DS da 228.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Pressing segna un netto di 444.000 ascoltatori con il 7% di share (Highlights 556.000 – 4.8%). Su Rai 3 Tg3 Mondo è visto da 431.000 spettatori (4.4%). Su Rete 4 Franco Battiato Special è la scelta di 122.000 spettatori (3.5%).

