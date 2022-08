Ascolti Tv di ieri 16 agosto 2022: chi ha vinto in prime time

Ascolti Tv di ieri 16 agosto 2022: chi ha vinto in prime...

Ascolti Tv di ieri 16 agosto 2022: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 16 agosto per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce dei programmi televisivi della giornata di ieri in modo particolare per quanto riguarda quella che viene vista come la fascia principale: quale? Semplice. Quella prime time.

Nella serata di ieri, martedì 16 agosto 2022, su Rai1 Amore, matrimoni e altri disastri ha appassionato 1.457.000 spettatori pari all’11.2%. Su Canale 5 la replica di Viaggio nella Grande Bellezza ha raccolto davanti al video 1.309.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 gli Europei di Atletica Leggera, con la vittoria di Marcell Jacobs, hanno interessato 1.654.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Italia 1 l’incontro di Champions League Rangers-Psv Eindhoven ha intrattenuto 568.000 spettatori con il 4.2% (pre e post nel complesso: 513.000 – 3.7%). Su Rai3 C’è Tempo ha raccolto davanti al video 791.000 spettatori pari ad uno share del 6.1%. Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 804.000 spettatori con il 6.4% di share. Su La7 Bello, Onesto Emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata ha registrato 364.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Tv8 Api Assassine segna 321.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Un Fidanzato per mia Moglie ha raccolto 295.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai4 Iron Sky – La Battaglia Continua registra .000 spettatori con il %. Su Rai Premium Il Commissario Ricciardi ha ottenuto .000 spettatori con il %.