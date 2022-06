Ascolti Tv di ieri 16 Giugno 2022: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 15 Giugno per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda serata, ecco cosa è accaduto il 16 Giugno 2022 quali sono le analisi sui dati di share.

Quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo share, per quanto riguarda ieri ? Cosa veniva proposto ieri in prima serata? La battaglia fra Rai e Mediaset è stata avvincente: chi potrà gioire per gli ascolti del prime time? E per quanto riguarda le altre fasce, chi sorriderà? Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti della prima serata di ieri.

Ascolti Tv di ieri 16 Giugno 2022: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, giovedì 16 giugno 2022, su Rai1 Don Matteo 12 ha interessato 2.372.000 spettatori pari al 15.8%. Su Canale 5 la replica di Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 1.681.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Rai2 Io Sono Tempesta ha interessato 860.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 la prima tv di Vanguard – Agenti Speciali ha intrattenuto 1.124.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 – dalle 22.01 alle 23.39 – Doppia Colpa ha raccolto davanti al video 380.000 spettatori pari ad uno share del 2.7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio, con Marcello Vinonuovo al posto di Del Debbio, totalizza un a.m. di 918.000 spettatori con il 7.9% di share (presentazione di 10 minuti: 919.000 – 5.6%). Su La7 Piazza Pulita – Senza Pace ha registrato 646.000 spettatori con uno share del 4.2%. Su Tv8 la terza stagione di Antonino Chef Academy segna 278.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Only Fun – Comico Show, con Elettra Lamborghini e i Panpers, ha raccolto 478.000 spettatori con il 3.1%. Sul 20 Blood Father segna 350.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai4 Nella tana dei lupi registra 41.000 spettatori con il 2.9%. Su Iris Everest ha ottenuto 346.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai Premium Katie FForde Decisione di Cuore segna 336.000 spettatori e il 2.1%. Su Sky Uno Quelle Brave Ragazze ha ottenuto 101.000 spettatori con lo 0.6% (276.000 spettatori cumulati considerando on demand, +1, e replica). Su Rai Sport il play off Scudetto di Basket Bologna-Milano raccoglie 258.000 spettatori e l’1.6%.