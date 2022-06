Ascolti Tv di ieri 16 Giugno 2022: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 16 Giugno 2022: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 16 giugno per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella della seconda serata. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti di ieri.

Su Rai1 TgUnoMattina News ha raccolto 329.000 spettatori con il 12.8%. TgUnoMattina ha raccolto 615.000 spettatori con il 14.6%; all’interno il TG1 delle 8 ha informato 862.000 spettatori con il 19.3%. Uno Mattina Estate dà il buongiorno a 603.000 telespettatori con il 14.1%. Su Canale5 il TG5 Mattina raccoglie 1.144.000 spettatori con il 25.7%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 923.000 spettatori con il 22.1%, nella prima parte, e 789.000 spettatori con il 20.3% nella seconda parte. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 212.000 spettatori con il 5.2%. Su Italia 1 Dr House ottiene un ascolto di 115.000 spettatori (2.9%), nel primo episodio, e 122.000 spettatori (3.1%), nel secondo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia raccoglie 489.000 spettatori (14%) mentre Buongiorno Regione segna 596.000 spettatori e il 13.9%. Agorà Estate convince 291.000 spettatori pari al 6.8% di share. (Agorà Extra Estate: 225.000 spettatori con il 5.8%). Elisir – A Gentile Richiesta segna 223.000 spettatori con il 5.6%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 148.000 spettatori (3.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 148.000 spettatori con il 4.3%, nelle News, e 173.000 spettatori con il 4%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 141.000 spettatori pari al 3.6%.

Su Rai1 Camper ha ottenuto 1.116.000 spettatori con l’11.9%. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.367.000 telespettatori con il 20.4%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie 441.000 spettatori (6.3%). Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 143.000 spettatori (2.8%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset ha ottenuto 864.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai3 Doc Martin segna 218.000 spettatori con il 4.4%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 726.000 spettatori (9.9%). Quante Storie ha raccolto 531.000 spettatori (4.9%). Passato e Presente ha interessato 454.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete4 Ris – Delitti Imperfetti ha appassionato 141.000 spettatori con il 3%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 182.000 spettatori con l’1.9%. La Signora in Giallo ha ottenuto 601.000 (5.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 265.000 spettatori con share del 5.3% nella prima parte, e 371.000 spettatori con il 3.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Su Rai1 Don Matteo 6 ha ottenuto 965.000 spettatori (9.1%), nel primo episodio, e 1.043.000 spettatori (12.4%), nel secondo episodio. Sei Sorelle ha raggiunto 944.000 spettatori con il 12.5%. Dopo il TG1 Economia (1.194.000 – 16.5%), Estate in Diretta ha raccolto 1.327.000 spettatori (17.8%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.430.000 spettatori con il 20.3%. Una Vita ha convinto 2.268.000 spettatori con il 21.4% di share. A seguire Un Altro Domani ha ottenuto 1.653.000 spettatori con il 18.6%. La breve striscia di Isola dei Famosi ha raccolto 1.461.000 spettatori con il 18.5%. Brave and Beautiful ha ottenuto un ascolto medio di 1.475.000 spettatori pari al 19.5% di share. Kiss the Chef ha fatto compagnia a 795.000 spettatori con il 10.8%. Su Rai2 Italiani Fantastici e Dove Trovarli ha raccolto 418.000 spettatori con il 3.9%. Squadra Speciale Cobra 11 segna 394.000 spettatori (4.4%), nel primo episodio, e 459.000 spettatori (5.9%), nel secondo episodio. Castle ha interessato 359.000 spettatori con il 4.9%, nel primo episodio, e 389.000 spettatori con il 5.5%, nel secondo episodio. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 553.000 spettatori (4.9%), nel primo episodio, 510.000 spettatori (4.9%), nel secondo episodio, e 493.000 spettatori (5.3%), nel terzo episodio. Lethal Weapon segna 298.000 spettatori (3.7%). NCIS Los Angeles ha interessato 217.000 spettatori con il 2.9%, nel primo episodio, e 266.000 spettatori con il 3.7%, nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.069.000 spettatori con il 18.3%. TGR Leonardo segna 976.000 spettatori con il 10%. Question Time ha coinvolto 280.000 spettatori pari al 3.4%. Overland 20 ha raccolto 441.000 spettatori con il 6.2%. Dopo Geo (durata 14 minuti: 476.000 – 6.7%), Geo Magazine ha registrato 764.000 spettatori con il 9.6%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 769.000 spettatori con il 7.7%. TG4 Diario di Guerra ha interessato 313.000 spettatori con il 4%. Su La7 Tagadà interessato 337.000 spettatori con il 4% (presentazione: 386.000 – 3.7%). Su TV8 il film delle 14.42 Innamorarsi a Valentine ha raccolto 307.000 spettatori con il 4.1%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 704.000 spettatori con l’11.1% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 422.000 spettatori pari ad uno share del 7.8%. Su Rai2 Anni 20 Notte segna 223.000 spettatori con il 3.1%. Su Rai 3 dopo Blob (248.000 – 2.7%), il Tg3 Linea Notte segna 201.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 Shark 3d è visto da 385.000 spettatori (6.1%). Su Rete 4 Changeling è stato scelto da 167.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 Atlantide Files Putin’s Kiss segna 240.000 spettatori e il 2.7%.

