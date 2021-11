Ascolti Tv di ieri 16 novembre 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 16 novembre 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 16 novembre per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share.

Ascolti tv 16 novembre: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.321.000 spettatori (20.1%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.758.000 spettatori (23.77%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.370.000 spettatori (14.98%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.720.000 spettatori (19.32%). Su Rai2 NCIS Unità Anticrimine ha raccolto 807.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 536.000 spettatori con il 3.04%. CSI ha ottenuto 615.000 spettatori (2.85%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.212.000 spettatori con il 15.33%. Blob segna 1.234.000 spettatori con il 5.42%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 886.000 individui all’ascolto (3.88%). Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 179.000 spettatori (share dell’1.17%), nel primo episodio, e 265.000 spettatori (share dell’1.38%), nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco raccoglie 241.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più registra 262.000 spettatori con l’1.3%. Su La5 la replica di Amici di Maria De Filippi raccoglie 244.000 spettatori e l’1.12%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 664.000 telespettatori con il 12.58%, nella lunga presentazione, e a 936.000 spettatori con il 16.87%. Dopo il breve tg, la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 929.000 spettatori (17.58%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha raccolto 573.000 spettatori con il 15.72%. Sulla stessa rete l’appuntamento con Mattino Cinque ha intrattenuto 978.000 spettatori con il 17.88%, nella prima parte, e 1.033.000 spettatori con il 19.82% nella seconda parte (I Saluti: 909.000 – 16.78%). Il breve TG5 delle 10.50 ha informato 889.000 spettatori pari al 15.93%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 237.000 spettatori con il 4.37%. Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 152.000 spettatori (2.79%). Su Rai3 Agorà convince 494.000 spettatori pari all’8.76% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 332.000 spettatori con il 6.38%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 115.000 spettatori (2.17%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 104000 spettatori con il 2.33% nelle News e 202.000 spettatori con il 3.54% nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 150.000 spettatori pari al 2.86%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 911.000 spettatori con il 14.05%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.644.000 spettatori con il 14.67%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.722.000 telespettatori con il 20.12%. Su Rai2 dopo il TGSport Giorno (273.000 – 4.67%), I Fatti Vostri raccoglie 581.000 spettatori (7.97%), nella prima parte, e 947.000 spettatori (8.68%), nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 219.000 spettatori con il 3.05%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 663.000 spettatori con il 5.09%. Sport Mediaset ha ottenuto 857.000 spettatori con il 6.04% (Extra: 705.000 – 4.88%). Su Rai3 Elisir segna 431.000 spettatori con il 6.55% (presentazione: 291.000 – 5.25%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.035.000 spettatori (11.14%). Quante Storie ha raccolto 736.000 spettatori (5.82%). Le Storie Passato e Presente ha interessato 659.000 spettatori con il 4.66%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 139.000 spettatori con il 2.12%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 198.000 spettatori con l’1.69%. La Signora in Giallo ha ottenuto 569.000 (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 295.000 spettatori con share del 4.48% nella prima parte, e 526.000 spettatori con il 4.58% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.781.000 spettatori pari al 13.81% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.063.000 spettatori con il 18.3%. Dopo il TG1 Economia (1.688.000 – 15.17%), Vita in Diretta ha raccolto 2.209.000 spettatori (18.49%), nella presentazione di 28 minuti, e 2.456.000 spettatori (17.9%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.480.000 spettatori con il 17.2%. Una Vita ha convinto 2.397.000 spettatori con il 17.32% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.762.000 spettatori con il 22.4% (finale: 2.305.000 – 20.49%). Il daytime di Amici ha interessato 2.181.000 spettatori con il 19.43%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 2.078.000 spettatori con il 18.87%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.823.000 spettatori pari al 15.52% di share. Il nuovo Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.750.000 spettatori con il 14.12%, nella presentazione di 8 minuti. e 2.087.000 spettatori con il 15.09% (Saluti: 1.913.000 – 12.78%). Su Rai2 Un Medico nel Cuore ha raccolto 419.000 spettatori con il 3.09%. Dalle 15.21 alle 16.44, Detto Fatto ha ottenuto 436.000 spettatori con il 3.8%. L’incontro di calcio Under 21 Italia-Romania ha interessato 461.000 spettatori con il 3.11%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 645.000 spettatori (4.54%), nel primo episodio, 681.000 spettatori (5.09%), nel secondo episodio rilevato per 9 minuti (e preceduto da una mancata rilevazione di 16 minuti: 699.000 – 5.12%), e 507.000 spettatori (3.93%), nel terzo episodio. Young Sheldon segna 400.000 spettatori (3.36%). Big Bang Theory ha appassionato 279.000 spettatori con il 2.46%. Il daytime di Grande Fratello Vip 6 ha interessato 225.000 spettatori con l’1.62%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.622.000 spettatori con il 18.34%. #Maestri ha coinvolto 435.000 spettatori pari al 3.73%. Aspettando Geo… ha raccolto 1.027.000 spettatori con il 9.15%. Geo ha registrato 1.870.000 spettatori con il 13.72%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 845.000 spettatori con il 6.33%. Su La7 Tagadà interessato 399.000 spettatori con il 3.34% (presentazione 23 minuti: 351.000 – 2.54%). Tagadoc ha raccolto 157.000 spettatori con l’1.29%. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto .000 spettatori con il %.

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 825.000 spettatori con il 9.2% di share. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 529.000 spettatori pari ad uno share del 7.12%. Su Rai2 Quelli che il Tennis segna 374.000 spettatori con il 2%. La prima puntata di Data Comedy Show segna 225.000 spettatori con l’1.72%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna .000 spettatori con il %. Su Italia1 Interceptor – Il Guerriero della Strada è visto da 267.000 spettatori (7.15%). Su Rete 4 Amber – Per Non Dimenticare è stato scelto da 214.000 spettatori con il 5.33% di share.