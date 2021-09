Ascolti Tv di ieri 16 settembre 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 16 settembre 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 16 settembre per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share.

Ascolti tv 16 settembre: Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.635.000 spettatori pari al 21%, mentre Reazione a Catena è visto da 4.153.000 spettatori con il 25.1%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.353.000 spettatori (11.6%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.350.000 spettatori (14.9%). Su Rai2 Un Milione di Piccole Cose ha raccolto 351.000 spettatori (2.4%) e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 733.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 473.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.820.000 spettatori pari al 15.9%, mentre Blob segna 1.119.000 spettatori pari al 5.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 846.000 spettatori (4.2%). Su La7 The Good Wife ha totalizzato 125.000 spettatori (1.2%) nel primo episodio e 132.000 spettatori (0.9%) nel secondo episodio. Su Tv8 – dalle 18:45 alle 20:34 – la partita Galatasaray-Lazio di Europa League ha conquistato 408.000 spettatori (2.4%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 719.000 spettatori (14.6%) nella presentazione dalle 7:09 alle 7:54 e 904.000 spettatori (18.8%) dalle 8:30 alle 9:49. A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, Storie Italiane nella prima parte è seguito da 842.000 spettatori (18.2%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 573.000 spettatori con il 16.3% e Tg5 Mattina 1.117.000 spettatori con il 21.2%, mentre Morning News ha raccolto 791.000 spettatori con il 16.3% nella prima parte e 694.000 spettatori con il 15.1% nella seconda parte (Saluti a 701.000 e il 15.1%). Su Rai2 Radio2 Social Club intrattiene 141.000 spettatori (3%), mentre Tg2 Italia è visto da 111.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 Dr. House – Medical Division ottiene un ascolto di 88.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 119.000 spettatori (2.6%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York è scelto da 125.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio. Su Rai3 Agorà convince 338.000 spettatori pari al 7.1% (presentazione a 258.000 e il 4.9%, Extra a 279.000 e il 6.1%). A seguire Elisir segna 385.000 spettatori pari al 6.8%. Su Rete4 The Closer ha raccolto 95.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 180.000 spettatori (3.7%) e Coffee Break di 147.000 spettatori (3.2%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 862.000 spettatori (15.2%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno conquista 1.641.000 spettatori (15.6%). Su Canale5 Forum totalizza 1.440.000 spettatori con il 18.6%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 490.000 spettatori (7.3%) nella prima parte e 708.000 spettatori (7%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York è seguito da 197.000 spettatori (2.7%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 700.000 spettatori (5.5%) e Sport Mediaset a 950.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 il Tg3 delle 12 informa 903.000 spettatori (10.6%), Quante Storie conquista 619.000 spettatori (5.9%) e Storie in Movimento arriva a 595.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 Detective in Corsia ha incollato 126.000 spettatori (2.2%) e, dopo il tg, Il Segreto 193.000 spettatori (1.8%). A seguire La Signora in Giallo è la scelta di 570.000 spettatori (4.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 243.000 spettatori con il 4.2% nella prima parte e 352.000 spettatori con il 3.3% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 86.000 spettatori (1%) e 4 Hotel 222.000 spettatori (1.7%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.442.000 spettatori (12.1%) e Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.565.000 spettatori (16.3%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.587.000 spettatori con il 16.5% (presentazione a 1.356.000 e il 15.2%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.457.000 spettatori (17.7%) e Una Vita 2.399.000 spettatori (18.7%), mentre Uomini e Donne sigla 2.528.000 spettatori pari al 22.5% (Finale a 2.018.000 e il 20.1%), Grande Fratello Vip 1.805.000 spettatori (18.9%) e Love Is In The Air 1.469.000 spettatori (16.3%). A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.123.000 spettatori pari al 12.7% nella prima parte e 1.273.000 spettatori pari al 12.8% nella seconda parte (I Saluti a 1.128.000 e il 10.6%). Su Rai2 Ore 14 conquista 480.000 spettatori con il 3.9%, mentre Detto Fatto incolla 356.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 619.000 spettatori (4.7%) nel primo episodio, 611.000 spettatori (4.9%) nel secondo episodio e 509.000 spettatori (4.3%) nel terzo episodio. A seguire Big Bang Theory ha conquistato 341.000 spettatori (3.3%) e Mom 209.000 spettatori (2.3%); alle 18:03 Grande Fratello Vip interessa 168.000 spettatori (1.7%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.465.000 spettatori (18.4%); Il Commissario Rex è seguito da 653.000 spettatori (6%) e a seguire Aspettando Geo arriva a 550.000 spettatori (5.9%) e Geo a 909.000 spettatori (9.9%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 764.000 spettatori con il 6.2%, mentre Hamburg Distretto 21 arriva a 388.000 spettatori con il 3.9%. Su La7 Tagadà è visto da 249.000 spettatori (2.3%) e Tagadoc da 154.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 L’amore è complicato raccoglie 199.000 spettatori pari al 2.1% e a seguire Vite da Copertina 128.000 spettatori pari all’1.4%.

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è seguito da 894.000 spettatori con uno share del 12.5%. Su Canale5 Tg5 Notte totalizza una media di 425.000 spettatori pari al 7.8%. Su Rai2 La mossa del pinguino segna 356.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Dune è visto da 158.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 Sapiens Files interessa 306.000 spettatori con il 2.1%. Su Rete4 Blackhat è stato scelto da 131.000 spettatori (3.7%). Su La7 TgLa7 informa 155.000 spettatori (3.5%). Su Tv8 lo studio live di Uefa Europa League è seguito da 223.000 spettatori (2.7%).