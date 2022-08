Ascolti Tv di ieri 17 agosto 2022: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 17 agosto 2022: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 17 agosto per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri?

Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella della seconda serata. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti di ieri.

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1mattina – Rassegna Stampa interessa 163.000 spettatori con il 9.2% e Tg1mattina 534.000 spettatori con il 13.9% (all’interno il Tg1 delle 8 a 852.000 e il 20%), mentre Unomattina Estate è visto da 609.000 spettatori con il 14.4% e Linea Verde Estate da 557.000 spettatori con il 12.9%. Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 422.000 spettatori con il 18.1% e Tg5 Mattina 1.053.000 spettatori con il 24.5%, mentre Morning News ha raccolto 812.000 spettatori con il 18.3% nella prima parte e 711.000 spettatori con il 17.3% nella seconda parte. Su Rai2 Radio2 Happy Family è visto da 186.000 spettatori (4.3%), mentre Tg2 Dossier arriva a 182.000 spettatori (4.4%) e Tg2 Flash a 212.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Dr. House – Medical Division ottiene un ascolto di 72.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 103.000 spettatori (2.3%) nel secondo episodio. Su Rai3 Rassegna Stampa realizza un ascolto pari a 228.000 spettatori e il 7.8%, mentre Rassegna Stampa Mondo 300.000 spettatori e l’8.2%. A seguire Agorà Estate convince 227.000 spettatori pari al 5.2%, Agorà Estate Extra 119.000 spettatori pari al 2.9% e Elisir – A Gentile Richiesta 117.000 spettatori pari al 2.8%. Su Rete4 Rizzoli & Isles ha raccolto 119.000 spettatori con il 2.9% e R.I.S. Delitti Imperfetti 3 126.000 spettatori con il 2.6%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 134.000 spettatori (3.4%) e Coffee Break Estate di 152.000 spettatori (3.7%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Unomattina Estate Più raccoglie 742.000 spettatori (15.2%). A seguire Le Vacanze di Camper ottiene 1.134.000 spettatori (13.6%). Su Canale5 Forum in replica totalizza 1.222.000 spettatori con il 17.7%. Su Rai2 Crociere di nozze – Corfù interessa 450.000 spettatori (6.3%). Su Italia1 C.S.I. New York è seguito da 163.000 spettatori (2.5%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 764.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Doc Martin sigla 206.000 spettatori (4%), il Tg3 delle 12 informa 669.000 spettatori (9.3%), Quante Storie conquista 447.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 415.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte, Passato e Presente arriva a 461.000 spettatori (4.1%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto ottiene 197.000 spettatori (2.2%) e Hamburg Distretto 21 325.000 spettatori (2.9%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 210.000 spettatori con il 4.1% nella prima parte e 316.000 spettatori con il 3.4% nella seconda parte denominata Oggi. Su RaiSport gli Europei di Monaco – Atletica Leggera incollano 341.000 spettatori (4.5%) dalle 10:29 alle 13:56.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 le repliche di Don Matteo 10 hanno raccolto 1.092.000 spettatori con il 10.5% nel primo episodio e 1.221.000 spettatori con il 13.6% nel secondo episodio. A seguire Sei Sorelle è visto da 823.000 spettatori con il 10.5% e, dopo gli appuntamenti con il tg (Tg1 a 864.000 e l’11.6%, Tg1 Economia a 947.000 e il 12.6%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.312.000 spettatori con il 15.7%. Su Canale5 Beautiful conquista 2.001.000 spettatori (18.6%), Terra Amara 1.913.000 spettatori (20.1%) e Un altro Domani 1.264.000 spettatori (15.5%). A seguire la prima tv di Love in Aruba ha ottenuto 1.021.000 spettatori (12.6%). Su Rai2 gli Europei di Nuoto interessano 1.007.000 spettatori con il 12.8% dalle 14:37 alle 16:47 (tuffi). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 473.000 spettatori (4.3%) nel primo episodio, 497.000 spettatori (4.7%) nel secondo episodio e 433.000 spettatori (4.4%) nel terzo episodio, mentre I Griffin 337.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e 345.000 spettatori (4%) nel secondo episodio. A seguire N.C.I.S. Los Angeles segna 288.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e 280.000 spettatori (3.7%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist 235.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.038.000 spettatori (18.6%); Rai Parlamento – Elezioni Politiche 2022 arriva a 252.000 spettatori (2.8%), Italia – Viaggio nella Bellezza a 228.000 spettatori (2.9%), Overland a 436.000 spettatori (5.6%) e Geo Magazine a 478.000 spettatori (5.4%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto 638.000 spettatori con il 6.3%, mentre Tg4 – Diario del Giorno arriva a 309.000 spettatori con il 3.7%. A seguire Guerra, amore e fuga è visto da 286.000 spettatori con il 3.5%. Su La7 Eden – Missione Pianeta è seguito da 208.000 spettatori pari al 2.1% nella prima parte e 261.000 spettatori pari al 3% nella seconda parte. A seguire il Palio di Siena interessa 616.000 spettatori pari al 7.7% dalle 16:20 alle 18:34 e 899.000 spettatori pari al 9.1% dalle 18:35 alle 19:18.

Seconda Serata

Su Rai1 Superquark Natura è seguito da 510.000 spettatori con il 10.5%. Su Canale5 Tg5 Notte totalizza una media di 659.000 spettatori pari all’8.1%. Su Rai2 Porto Rubino segna 291.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 The Bad Seed totalizza 511.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 Rai Parlamento – Elezioni Politiche 2022 interessa 289.000 spettatori con il 3%. A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, The Post è visto da 158.000 spettatori con il 3.1%. Su Rete4 Occhio malocchio prezzemolo e finocchio è la scelta di 151.000 spettatori (5.2%). Su La7 Indagine su un cittadino è scelto da 87.000 spettatori (2%).