Ascolti Tv di ieri 18 agosto 2022: Access Prime Time e Preserale

Ascolti Tv di ieri 18 agosto 2022: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 18 agosto per i principali canali tv nelle fasce di ascolto di ieri dell’access prime time e preserale?

Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano le fasce e tutti i programmi televisivi della giornata di ieri nella fascia dell’Access Prime time e in quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti di ieri.

Ascolti Tv di ieri 18 agosto 2022: l’access prime time

Su Rai1 Techetechetè ottiene 2.859.000 spettatori con il 18.8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.129.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 5.4% con 814.000 spettatori. Su Italia1 NCIS New Orleans ha registrato 917.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Viaggio in Italia ha convinto 534.000 spettatori pari al 3.6% e Il Santone ha appassionato 482.000 spettatori pari al 3.2%. Su Rete4 Controcorrente ha radunato 792.000 individui all’ascolto (5.1%) nella prima parte e 976.000 (6.4%) nella seconda. Su La7 In Onda sigla il 5.4% con 833.000 spettatori. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 286.000 spettatori con l’1.9%.

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.241.000 spettatori (23.1%) mentre Reazione a Catena ha giocato con 3.255.000 spettatori (26.8%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 1.150.000 spettatori con il 12.4% di share e Avanti un Altro! 1.589.000 con il 13.6% di share. Su Rai2 la Ginnastica Artistica ha raccolto 798.000 spettatori con il 6.3% e l’Atletica Leggera 985.000 (6.8%). Su Italia1 NCIS segna il 3.6% con 481.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 2.111.000 spettatori con il 16.5% di share e Blob segna 623.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il % con .000 spettatori. Su La7 Miss Marple – La Morte nel Villaggio interessa 105.000 spettatori (1.1%). Su Tv8 4 Hotel fa compagnia a 321.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 204.000 spettatori (1.5%).