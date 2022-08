Ascolti Tv di ieri 18 agosto 2022: chi ha vinto in prime...

Ascolti Tv di ieri 18 agosto 2022: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 18 agosto per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce dei programmi televisivi della giornata di ieri in modo particolare per quanto riguarda quella che viene vista come la fascia principale: quale? Semplice. Quella prime time.

Ascolti Tv di ieri 18 agosto 2022: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, giovedì 18 agosto 2022, su Rai1 Purchè Finisca Bene – Il mio Vicino del Piano di Sopra ha conquistato 1.934.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale 5 Il Grande Salto ha raccolto davanti al video 1.385.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 l’Atletica Leggera ha interessato 1.780.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha catturato l’attenzione di 1.046.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 452.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 717.000 spettatori con il 6.7% di share. Su La7 In Onda ha registrato 584.000 spettatori con uno share del 4.1%. Su TV8 Fiorentina-Twente ha segnato il 4.6% con 641.000 spettatori mentre sul Nove Ip Man ha catturato l’attenzione di 304.000 spettatori (2.3%). Su Rai Movie Doppia Colpa si porta al 2.2% con 314.000 spettatori. Sul 2o Invasion interessa a 260.000 spettatori pari ad uno share dell’1.8% e su Iris Facile Preda a 381.000 spettatori (2.7%).