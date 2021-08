Ascolti Tv di ieri 19 Agosto 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 19 agosto 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 19 agosto per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share.

Ascolti tv 19 agosto: Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.139.000 spettatori pari al 22.5%, mentre Reazione a Catena è visto da 3.121.000 spettatori con il 26.2%. Su Canale5, in replica, la presentazione di Conto alla Rovescia ha intrattenuto 688.000 spettatori (7.4%), mentre Conto alla Rovescia ha convinto 1.320.000 spettatori (11.5%). Su Rai2 S.W.A.T. ha raccolto 400.000 spettatori (3.7%) e N.C.I.S. Los Angeles 659.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 331.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 Tg Regione informa 1.793.000 spettatori pari al 14.3%, mentre Blob segna 599.000 spettatori pari al 4.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 650.000 spettatori (4.7%). Su La7 The Good Wife ha totalizzato 126.000 spettatori (1.4%) nel primo episodio e 154.000 spettatori (1.4%) nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 235.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Ristoranti da Incubo – Tutto in 24 Ore sigla 107.000 spettatori pari allo 0.8%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina Estate dà il buongiorno a 676.000 spettatori pari al 16.4% (all’interno il Tg1 delle 8 a 916.000 e il 20.1%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, il meglio di Dedicato è seguito da 636.000 spettatori (13.9%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 436.000 spettatori con il 17.1% e Tg5 Mattina 971.000 spettatori con il 21.4%; Morning News ha raccolto 705.000 spettatori con il 15.4% nella prima parte e 647.000 spettatori con il 14.7% nella seconda parte (Saluti a .000 e il %). Su Rai2 Desperate Housewives è visto da 132.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e 107.000 spettatori (2.4%) nel secondo episodio, mentre Tg2 Storie arriva a 91.000 spettatori (2%). Su Italia1 Bones ottiene un ascolto di 122.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 Agorà Estate convince 331.000 spettatori pari al 7.3% (presentazione a 290.000 e il 6.4%). A seguire Elisir d’Estate segna 236.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete4 Distretto di Polizia 8 ha raccolto 81.000 spettatori con l’1.8%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 133.000 spettatori (3.2%) e Coffee Break Estate di 99.000 spettatori (2.2%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 le repliche di Don Matteo 10 raccolgono 950.000 spettatori (14.3%) nel primo episodio e 1.636.000 spettatori (15.1%) nel secondo episodio. Su Canale5 Forum in replica totalizza 1.110.000 spettatori con il 15.1%. Su Rai2 La nave dei sogni – Portorico raccoglie 448.000 spettatori (5.8%). Su Italia1 Bones è seguito da 190.000 spettatori (2.8%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 924.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Doc Martin è seguito da 359.000 spettatori (6.3%); il Tg3 delle 12 informa 900.000 spettatori (11.8%); Quante Storie conquista 615.000 spettatori (6.6%) nella prima parte e 575.000 spettatori (5.1%) nella seconda parte; Passato e Presente arriva a 531.000 spettatori (4.2%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto ha incollato 157.000 spettatori (1.5%). A seguire Detective in Corsia è scelto da 324.000 spettatori (2.6%). Su La7 La7 Doc interessa 107.000 spettatori con l’1.6% nella prima parte e 101.000 spettatori con lo 0.9% nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 165.000 spettatori (2.2%) e 4 Hotel 277.000 spettatori (2.3%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Il Pranzo è Servito ha fatto compagnia a 1.196.000 spettatori (10.5%); la replica de Il Paradiso delle Signore ha raccolto 879.000 spettatori (9.1%). A seguire Linea Verde Estate intrattiene 864.000 spettatori con il 10.1% e, dopo gli appuntamenti con il tg, Estate in Diretta è seguito da 1.326.000 spettatori con il 16.4%. Su Canale5 Beautiful conquista 2.139.000 spettatori (17.4%), Una Vita 2.049.000 spettatori (18.3%), Brave and Beautiful 1.737.000 spettatori (17.8%) e Love Is In The Air 1.507.000 spettatori (17.6%). A seguire Rosamunde Pilcher: Una vita in discussione ha fatto compagnia a 805.000 spettatori (9.9%). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 conquista 429.000 spettatori con il 3.8% nel primo episodio e 561.000 spettatori con il 5.7% nel secondo episodio; Gli Omicidi del Lago è seguito da 457.000 spettatori con il 5.4%; Candice Renoir totalizza 351.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 585.000 spettatori (4.7%) nel primo episodio e 617.000 spettatori (5.3%) nel secondo episodio, mentre I Griffin 550.000 spettatori (5%). A seguire American Dad! ha conquistato 471.000 spettatori (4.7%), Big Bang Theory 356.000 spettatori (3.8%) e The Goldbergs 231.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.627.000 spettatori (21.8%); Una Pallottola nel Cuore 2 è seguito da 524.000 spettatori (6.3%); Geo Magazine arriva a 598.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto 569.000 spettatori con il 5.2%, mentre Fikken – Coppia in Giallo arriva a 317.000 spettatori con il 3.6%. Su La7 Sfida all’O.K. Corral è visto da 178.000 spettatori (1.8%), mentre La7 Doc da 97.000 spettatori (1.2%).

Seconda Serata

Su Rai1 Cose Nostre è seguito da 546.000 spettatori con uno share dell’8.4%. Su Canale5 Ines dell’Anima Mia ha totalizzato una media di 242.000 spettatori pari al 4.5%. Su Rai2 la replica della prima stagione di Delitti in Paradiso segna 695.000 spettatori (9.1%). Su Italia1 Lincoln Rhyme – Caccia al Collezionista di Ossa è visto da 142.000 spettatori (5%). Su Rai3 Ossi di Seppia – Il Rumore della Memoria interessa 187.000 spettatori con l’1.8% nel primo episodio e 228.000 spettatori con il 2.6% nel secondo episodio. Su Rete4 Sabato, domenica e venerdì è stato scelto da 185.000 spettatori (3.5%). Su La7 Il ferroviere è scelto da 106.000 spettatori (2.2%).